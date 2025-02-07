ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка

Легенда футбола Ромарио продолжает впечатлять и вне футбольного поля.

Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии 59 лет, он уже успел побывать в бразильской политике и примерять на себя должность сенатора, но больше внимания он получает благодаря своей славе бабника.

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На этот раз великий бомбардир был замечен в компании Алисии Гомес, которая является ещё студенткой и которой 21. У экс-футболиста и красавицы роман уже длится более полугода.

До Алисии у Ромарио были любовные приключения с девушкой по имени Мария, которая была младше экс-нападающего на 24 года.

За свою разгульную жизнь Ромарио заимел шестерых детей, успев стать дедушкой.