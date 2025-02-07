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07 февраля 2025, 17:31 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:32
2043
5

ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка

Ромарио пошел по молодым

07 февраля 2025, 17:31 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:32
2043
5
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
Instagram. Ромарио и его новая девушка

Легенда футбола Ромарио продолжает впечатлять и вне футбольного поля.

Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии 59 лет, он уже успел побывать в бразильской политике и примерять на себя должность сенатора, но больше внимания он получает благодаря своей славе бабника.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На этот раз великий бомбардир был замечен в компании Алисии Гомес, которая является ещё студенткой и которой 21. У экс-футболиста и красавицы роман уже длится более полугода.

До Алисии у Ромарио были любовные приключения с девушкой по имени Мария, которая была младше экс-нападающего на 24 года.

За свою разгульную жизнь Ромарио заимел шестерых детей, успев стать дедушкой.

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фото Ромарио lifestyle девушки
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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Комментарии 5
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Фанькин кот
Значицца, деньжата 💵 у дедульки водятся💰. Вот бедные студентки и подзарабатывают😄
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+2
Yeger
Чому немає відео, як Ромаріо забиває Алісії?
Ответить
0
umnuy2
красава не растолстел как зубастик-отлично выглядит...хай ипе кого захочет
Ответить
0
cаша зардунов
Нда... 
Ответить
0
Артур Отаманчук
Какой красивый трансуал такая чисто данбанеццкая любоффь
Ответить
-1
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