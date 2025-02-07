WTA07 февраля 2025, 17:26 |
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Ангелина Калинина – Александра Саснович. Шансы были. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
07 февраля 2025, 17:26 |
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7 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Александре Саснович в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу Саснович. Поединок продлился 2 часа и 35 минут.
В третьем сете Калинина побеждала 5:3, а на тай-брейке повела 3:1, но не сумела дожать оппонентку.
Это была вторая встреча соперниц. Ангелина впервые уступила Александре.
Видеообзор матча Ангелина Калинина – Александра Саснович
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