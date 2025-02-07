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  4. Ангелина Калинина – Александра Саснович. Шансы были. Видеообзор матча
WTA
07 февраля 2025, 17:26 |
310
0

Ангелина Калинина – Александра Саснович. Шансы были. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

07 февраля 2025, 17:26 |
310
0
Ангелина Калинина – Александра Саснович. Шансы были. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Александре Саснович в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу Саснович. Поединок продлился 2 часа и 35 минут.

В третьем сете Калинина побеждала 5:3, а на тай-брейке повела 3:1, но не сумела дожать оппонентку.

Это была вторая встреча соперниц. Ангелина впервые уступила Александре.

Видеообзор матча Ангелина Калинина – Александра Саснович

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Ангелина Калинина Александра Саснович видео теннисные видеообзоры WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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