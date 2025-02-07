Ангелина Калинина – Александра Саснович. Шансы были. Видеообзор матча

7 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Александре Саснович в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:6 в пользу Саснович. Поединок продлился 2 часа и 35 минут.

В третьем сете Калинина побеждала 5:3, а на тай-брейке повела 3:1, но не сумела дожать оппонентку.

Это была вторая встреча соперниц. Ангелина впервые уступила Александре.

Видеообзор матча Ангелина Калинина – Александра Саснович