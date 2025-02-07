БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»
Роман похвалил Илью Забарного
Бывший футболист национальной сборной Украины Роман Безус высказался об украинском центральном защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном:
«Я очень люблю смотреть за игрой Забарного и его прогрессом. Мне кажется, что как человек он очень спокойный, умеренный. Надеюсь, что летом он перейдет в топ-клуб. Если будет так же продолжать, то будет одним из лучших в мире защитников».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.
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