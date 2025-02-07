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  4. БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»
Англия
07 февраля 2025, 17:33 |
2058
4

БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»

Роман похвалил Илью Забарного

07 февраля 2025, 17:33 |
2058
4
БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист национальной сборной Украины Роман Безус высказался об украинском центральном защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном:

«Я очень люблю смотреть за игрой Забарного и его прогрессом. Мне кажется, что как человек он очень спокойный, умеренный. Надеюсь, что летом он перейдет в топ-клуб. Если будет так же продолжать, то будет одним из лучших в мире защитников».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: ВЗбирна
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Lulinnha
Топовый 100 % ! Реально мастер игры в защите. 
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apepa
Таловеров не хуже!
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