БЕЗУС – о лидере сборной Украины: «Он будет одним из лучших в мире»

Бывший футболист национальной сборной Украины Роман Безус высказался об украинском центральном защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном:

«Я очень люблю смотреть за игрой Забарного и его прогрессом. Мне кажется, что как человек он очень спокойный, умеренный. Надеюсь, что летом он перейдет в топ-клуб. Если будет так же продолжать, то будет одним из лучших в мире защитников».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.