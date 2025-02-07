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  4. Фабрицио РОМАНО: «Забарный и Хейсен – фантастический дуэт центрбеков»
Англия
07 февраля 2025, 15:04 |
706
0

Фабрицио РОМАНО: «Забарный и Хейсен – фантастический дуэт центрбеков»

Авторитетный журналист высоко оценивает игроков Борнмута

07 февраля 2025, 15:04 |
706
0
Фабрицио РОМАНО: «Забарный и Хейсен – фантастический дуэт центрбеков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дин Хейсен

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал об интересе топ-клубов к защитнику «Борнмута» Дину Хейсену и отметил игру последнего в паре с украинцем Ильей Забарным.

«Челси» – один из нескольких клубов, заинтересованных в Хейсене, в этом фантастическом центральном защитнике из „Борнмута“, который демонстрирует фантастическую игру.

Он очень спокойный в игре с мячом, качественно строит атаки. Они почти не пропускают, когда он играет в дуэте с Забарным, их пара просто фантастическая.

Хейсен привлекает много клубов. Я уже упоминал «Челси». Также есть интерес со стороны «Баварии». Они контактировали, чтобы узнать о ситуации с игроком.

Что еще могу добавить, так это то, что «Ньюкасл» также проявляет интерес к Хейсену. Если они будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то смогут сделать инвестиции в центрального защитника, и Хейсен – один из игроков, за которыми они следят», – сказал Романо на своем YouTube-канале.

Ранее Сабо объяснил, почему Забарный до сих пор в «Борнмуте».

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Илья Забарный Борнмут Дин Хейсен Фабрицио Романо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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