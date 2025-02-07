«Хочу выиграть Лигу чемпионов». Назар Волошин – о новом контракте с Динамо

21-летний вингер киевского «Динамо» Назар Волошин ответил на несколько вопросов клубной прессслужбы после продления контракта с «бело-синими».

Новый договор футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

– Конечно, я очень счастлив, что продлил контракт с «Динамо». Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам.

– Насколько сильно вам хотелось продлить контракт, чтобы остаться в «Динамо» надолго?

– Просто вообще хотел подписать контракт и все.

– Вы уже забивали в юношеском первенстве Украины, квалификации Лиги чемпионов. На этом не планируете останавливаться? Какова ваша следующая цель, какой титул хотелось бы выиграть?

– Лигу чемпионов, пожалуй.

– В этом сезоне у «Динамо» остаются выступления в чемпионате Украины и Кубка…

– Конечно, хочу победить в чемпионате и Кубке.

– Что хотите пожелать болельщикам после подписания контракта?

– Хочется, чтобы они нас больше поддерживали. Мы стараемся делать все возможное для побед.

– Кому первому вы сказали о том, что будете подписывать контракт?

– Первыми узнали родители, я сразу им сказал. Конечно, они счастливы.