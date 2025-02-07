«Хочу выиграть Лигу чемпионов». Назар Волошин – о новом контракте с Динамо
Вингер заключил договор до лета 2028 года
21-летний вингер киевского «Динамо» Назар Волошин ответил на несколько вопросов клубной прессслужбы после продления контракта с «бело-синими».
Новый договор футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
– Конечно, я очень счастлив, что продлил контракт с «Динамо». Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам.
– Насколько сильно вам хотелось продлить контракт, чтобы остаться в «Динамо» надолго?
– Просто вообще хотел подписать контракт и все.
– Вы уже забивали в юношеском первенстве Украины, квалификации Лиги чемпионов. На этом не планируете останавливаться? Какова ваша следующая цель, какой титул хотелось бы выиграть?
– Лигу чемпионов, пожалуй.
– В этом сезоне у «Динамо» остаются выступления в чемпионате Украины и Кубка…
– Конечно, хочу победить в чемпионате и Кубке.
– Что хотите пожелать болельщикам после подписания контракта?
– Хочется, чтобы они нас больше поддерживали. Мы стараемся делать все возможное для побед.
– Кому первому вы сказали о том, что будете подписывать контракт?
– Первыми узнали родители, я сразу им сказал. Конечно, они счастливы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание получила «Барселона» Гвардиолы
Важные новости бокса на канале Уса Вусика