Гакпо сравнялся с Оуэном по количеству голов в Кубке английской лиги

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо в матче против «Тоттенхэма» забил гол и сравнялся по количеству забитых мячей в Кубке английской лиги с экс-игроком «мерсисайдцев» Майклом Оуэном.

6 февраля состоялась встреча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу владельцев поля. «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

Сейчас Гакпо и Оуэн имеют по 9 забитых мячей в этом турнире.

В текущем сезоне Коди провел 35 матчей, отметившись 21 результативным действием (16 голов, 5 ассистов). Финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.