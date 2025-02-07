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  4. Гакпо сравнялся с Оуэном по количеству голов в Кубке английской лиги
Кубок английской лиги
07 февраля 2025, 12:05 |
134
0

Гакпо сравнялся с Оуэном по количеству голов в Кубке английской лиги

В поединке против «Тоттенхэма» нападающий отметился забитым мячом

07 февраля 2025, 12:05 |
134
0
Гакпо сравнялся с Оуэном по количеству голов в Кубке английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо в матче против «Тоттенхэма» забил гол и сравнялся по количеству забитых мячей в Кубке английской лиги с экс-игроком «мерсисайдцев» Майклом Оуэном.

6 февраля состоялась встреча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу владельцев поля. «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).

Сейчас Гакпо и Оуэн имеют по 9 забитых мячей в этом турнире.

В текущем сезоне Коди провел 35 матчей, отметившись 21 результативным действием (16 голов, 5 ассистов). Финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Ливерпуль Тоттенхэм статистика Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм Коди Гакпо Майкл Оуэн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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