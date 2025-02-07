Гакпо сравнялся с Оуэном по количеству голов в Кубке английской лиги
В поединке против «Тоттенхэма» нападающий отметился забитым мячом
Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо в матче против «Тоттенхэма» забил гол и сравнялся по количеству забитых мячей в Кубке английской лиги с экс-игроком «мерсисайдцев» Майклом Оуэном.
6 февраля состоялась встреча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу владельцев поля. «Ливерпуль» выходит в финал турнира по сумме двух встреч (4:1).
Сейчас Гакпо и Оуэн имеют по 9 забитых мячей в этом турнире.
В текущем сезоне Коди провел 35 матчей, отметившись 21 результативным действием (16 голов, 5 ассистов). Финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
League Cup goals for Liverpool:— StatMuse FC (@statmusefc) February 6, 2025
9 — Cody Gakpo
9 — Michael Owen pic.twitter.com/c3YKZUo0rN
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