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  4. Приглянулся Ираоле. Борнмут може усилиться испанским защитником
Испания
07 февраля 2025, 12:15 |
149
2

Приглянулся Ираоле. Борнмут може усилиться испанским защитником

Хесус Аресо может перебраться в Англию

07 февраля 2025, 12:15 |
149
2
Приглянулся Ираоле. Борнмут може усилиться испанским защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Аресо

Испанский правый защитник «Осасуны» Хесус Аресо привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник приглянулся главному тренеру английского клуба Андони Ираоле своей работоспособностью. Переговоры еще не начались, но считается, то сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Хесус Аресо провел 25 матчей на клубном уровне и отличился 2 ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что украинский тренер оценил игру Миколенко и Забарного.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Khafre
за 10 млн. краще підписати великого позорного зятя президента великого позорного клубу Динамо Київ - Крістіана Біловара
він і молодший, і перспективніший і знає Забарного
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