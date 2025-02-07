Приглянулся Ираоле. Борнмут може усилиться испанским защитником
Хесус Аресо может перебраться в Англию
Испанский правый защитник «Осасуны» Хесус Аресо привлекает внимание «Борнмута», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний защитник приглянулся главному тренеру английского клуба Андони Ираоле своей работоспособностью. Переговоры еще не начались, но считается, то сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Хесус Аресо провел 25 матчей на клубном уровне и отличился 2 ассистами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что украинский тренер оценил игру Миколенко и Забарного.
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