«Не очень убедительно». Украинский тренер оценил игру Миколенко и Забарного

Украинский тренер Юрий Беньо, ранее работавший ассистентом в клубах УПЛ, оценил прогресс футболистов сборной Украины – Ильи Забарного и Виталия Миколенко:

‒ Вы, как бывший защитник, как можете оценить прогресс Забарного и Миколенко в АПЛ?

– Если ты стабильно играешь на высоком уровне, то ты сильный футболист, и Забарный полностью это доказывает. У него нет каких-то больших провалов – да, может выпасть какая-нибудь игра, когда сыграет не на своем уровне, но в целом он выступает стабильно и доказывает, что на данный момент является одним из лучших защитников сборной. Я думаю, что у него большое будущее впереди.

Что касается Миколенко, то он стартовал гораздо лучше, чем играет сейчас. Травмы и частое изменение тренеров играют свою роль в этом. Сейчас он смотрится не очень убедительно, если быть откровенным. Когда Виталий приезжает в сборную, не чувствуется уверенности в его действиях. Мы же знаем, что он может гораздо лучше, – считает Беньо.