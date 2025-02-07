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  4. Салах принял участие в 18 голах в последних матчах против Тоттенхэма
Кубок английской лиги
07 февраля 2025, 11:30 |
81
0

Салах принял участие в 18 голах в последних матчах против Тоттенхэма

Во втором поединке полуфинала Кубка английской лиги египтянин забил гол и отдал ассист

07 февраля 2025, 11:30 |
81
0
Салах принял участие в 18 голах в последних матчах против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил 18 результативных действий в 18 матчах против «Тоттенхэма».

6 февраля состоялась встреча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Матч завершился разгромной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0. «Ливерпуль» выходит в финал соревнования по сумме двух поединков (4:1).

В этом матче Салах отметился забитым мячом и результативной передачей. В последних 18 матчах против «шпор» египтянин забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

В текущем сезоне Салах провел за «мерсисайдцев» 34 матча, оформив 44 результативных действия (26 Г + 18 А). Соперником «Ливерпуля» в финале будет «Ньюкасл».

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Ливерпуль Тоттенхэм статистика Мохамед Салах Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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