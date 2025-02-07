Запрос Моуриньо. Фенербахче активно интересуется нападающим Барселоны

«Фенербахче» может подписать испанского игрока каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Fichjaes.

По информации источника, турецкий клуб и лично его главный тренер Жозе Моуриньо заинтересованы в том, чтобы 22-летний футболист стал частью их команд. Несмотря на то, что он практически не играет за испанский гранд, коуч турецкого коллектива видит в нем серьезную опцию усиления атаки.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» с хет-триком Торреса разбила «Валенсию».