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  4. Запрос Моуриньо. Фенербахче активно интересуется нападающим Барселоны
Испания
07 февраля 2025, 11:13 |
625
0

Запрос Моуриньо. Фенербахче активно интересуется нападающим Барселоны

Ансу Фати может стать игроком турецкого клуба

07 февраля 2025, 11:13 |
625
0
Запрос Моуриньо. Фенербахче активно интересуется нападающим Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

«Фенербахче» может подписать испанского игрока каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Fichjaes.

По информации источника, турецкий клуб и лично его главный тренер Жозе Моуриньо заинтересованы в том, чтобы 22-летний футболист стал частью их команд. Несмотря на то, что он практически не играет за испанский гранд, коуч турецкого коллектива видит в нем серьезную опцию усиления атаки.

В текущем сезоне Ансу Фати провел 8 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» с хет-триком Торреса разбила «Валенсию».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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