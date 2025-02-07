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Лига чемпионов
07 февраля 2025, 11:54 | Обновлено 07 февраля 2025, 12:08
109
1

Жеребьевка 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

7 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жребий решающих стадий

07 февраля 2025, 11:54 | Обновлено 07 февраля 2025, 12:08
109
1
Жеребьевка 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

7 февраля 2025 года в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов женской Лиги чемпионов УЕФА.

Две лучшие команды из каждой из четырех групп примут участие в жеребьевке 1/4 финала.

Победители групп будут играть против команд, занявших вторые места. Не могут встретиться команды, которые играли между собой в одной группе. Однако могут образоваться пары из двух команд одной страны. Клубы, занявшие вторые места, проведут первый матч дома, а ответный – в гостях.

Помимо жеребьевки 1/4 и 1/2 финала, будет определен условный хозяин финала, который пройдет на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне 24 мая.

Лига чемпионов среди женщин

Жеребьевка 1/4 финала

Сеяные команды (победители групп):

  • Группа A: Лион (Франция)
  • Группа B: Челси (Англия)
  • Группа C: Арсенал (Англия)
  • Группа D: Барселона (Испания)

Несеяные команды (вторые места в группах):

  • Группа A: Вольфсбург (Германия)
  • Группа B: Реал Мадрид (Испания)
  • Группа C: Бавария (Германия)
  • Группа D: Манчестер Сити (Англия)

Даты матчей:

  • Четвертьфиналы: первые матчи: 18 / 19 марта, ответные матчи: 26 / 27 мартв
  • Полуфиналы: первые матчи: 19 / 20 апреля, ответные матчи: 26 / 27 апреля
  • Финал: 24 мая (стадион Жозе Алваладе, Лиссабон)

Жеребьевка 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится на официальном сайте УЕФА 7 февраля в 14:00 по Киеву

📺 Видеотрансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Khafre
Суркісу потрібно було заявити наше велике позорне Динамо Київ в жіночу ЛЧ
можливо тоді команда вийшла в плей-офф
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