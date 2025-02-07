Жеребьевка 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
7 февраля в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жребий решающих стадий
7 февраля 2025 года в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов женской Лиги чемпионов УЕФА.
Две лучшие команды из каждой из четырех групп примут участие в жеребьевке 1/4 финала.
Победители групп будут играть против команд, занявших вторые места. Не могут встретиться команды, которые играли между собой в одной группе. Однако могут образоваться пары из двух команд одной страны. Клубы, занявшие вторые места, проведут первый матч дома, а ответный – в гостях.
Помимо жеребьевки 1/4 и 1/2 финала, будет определен условный хозяин финала, который пройдет на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне 24 мая.
Лига чемпионов среди женщин
Жеребьевка 1/4 финала
Сеяные команды (победители групп):
- Группа A: Лион (Франция)
- Группа B: Челси (Англия)
- Группа C: Арсенал (Англия)
- Группа D: Барселона (Испания)
Несеяные команды (вторые места в группах):
- Группа A: Вольфсбург (Германия)
- Группа B: Реал Мадрид (Испания)
- Группа C: Бавария (Германия)
- Группа D: Манчестер Сити (Англия)
Даты матчей:
- Четвертьфиналы: первые матчи: 18 / 19 марта, ответные матчи: 26 / 27 мартв
- Полуфиналы: первые матчи: 19 / 20 апреля, ответные матчи: 26 / 27 апреля
- Финал: 24 мая (стадион Жозе Алваладе, Лиссабон)
Жеребьевка 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция проводится на официальном сайте УЕФА 7 февраля в 14:00 по Киеву
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