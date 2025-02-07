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  4. Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 10:00 |
1268
0

Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию

Джихад Бизимана перебрался в «Аль-Ахли» из Триполи

07 февраля 2025, 10:00 |
1268
0
Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию
ФК Аль-Ахли Триполи

28-летний опорный полузащитник «Кривбасса» и сборной Руанды Джихад Бизимана перешел в «Аль-Ахли» из Триполи.

По официальной информации, Бизимана заключил с ливийским клубом контракт на два года, однако о сумме отступных стороны предпочли не сообщать.

Бизимана обошелся «Аль-Ахли» в 300 тысяч евро, о чем информирует портал Transfermarkt.

За «Кривбасс» хавбек играл с лета 2023 года, причем добился существенного прогресса и карьерного роста – на момент прихода в украинский клуб Бизимана оценивался на том же Transfermarkt в 100 тысяч евро, а когда уходил, то эксперты оценивали его уже в 1 миллион евро.

transfermarkt.com

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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