Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию
Джихад Бизимана перебрался в «Аль-Ахли» из Триполи
28-летний опорный полузащитник «Кривбасса» и сборной Руанды Джихад Бизимана перешел в «Аль-Ахли» из Триполи.
По официальной информации, Бизимана заключил с ливийским клубом контракт на два года, однако о сумме отступных стороны предпочли не сообщать.
Бизимана обошелся «Аль-Ахли» в 300 тысяч евро, о чем информирует портал Transfermarkt.
За «Кривбасс» хавбек играл с лета 2023 года, причем добился существенного прогресса и карьерного роста – на момент прихода в украинский клуб Бизимана оценивался на том же Transfermarkt в 100 тысяч евро, а когда уходил, то эксперты оценивали его уже в 1 миллион евро.
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