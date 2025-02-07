Стало известно, сколько заработал Кривбасс на продаже хавбека в Ливию

28-летний опорный полузащитник «Кривбасса» и сборной Руанды Джихад Бизимана перешел в «Аль-Ахли» из Триполи.

По официальной информации, Бизимана заключил с ливийским клубом контракт на два года, однако о сумме отступных стороны предпочли не сообщать.

Бизимана обошелся «Аль-Ахли» в 300 тысяч евро, о чем информирует портал Transfermarkt.

За «Кривбасс» хавбек играл с лета 2023 года, причем добился существенного прогресса и карьерного роста – на момент прихода в украинский клуб Бизимана оценивался на том же Transfermarkt в 100 тысяч евро, а когда уходил, то эксперты оценивали его уже в 1 миллион евро.