ВИДЕО. Реакция Слота на выход в финал Кубка английской лиги

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч полуфинал куба английской лиги, в котором его команда одолела «Тоттенхэм» со счетом 4:0 и вышла в финал турнира, где встретится с «Ньюкаслом». Вот основные тезисы:

«Я думаю, что не скажу сейчас что-то удивительное, но я думаю, что главная причина почему «Тоттенхэм» пропускает столько голов – травмы».

«Приятные ощущения. Хотя, если вы меня немного знаете, то мои мысли больше заняты матчем в воскресенье, чем финалом, который будет через месяц. Главное что меня обрадовало – то, как мы сегодня играли»

«Мы понимаем, насколько сложным будет финал»

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги.