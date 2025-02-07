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Англия
07 февраля 2025, 09:46 |
638
0

ВИДЕО. Реакция Слота на выход в финал Кубка английской лиги

Арне Слот прокомментировал разгромную победу над «Тоттенхэмом»

07 февраля 2025, 09:46 |
638
0
ВИДЕО. Реакция Слота на выход в финал Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч полуфинал куба английской лиги, в котором его команда одолела «Тоттенхэм» со счетом 4:0 и вышла в финал турнира, где встретится с «Ньюкаслом». Вот основные тезисы:

  • «Я думаю, что не скажу сейчас что-то удивительное, но я думаю, что главная причина почему «Тоттенхэм» пропускает столько голов – травмы».
  • «Приятные ощущения. Хотя, если вы меня немного знаете, то мои мысли больше заняты матчем в воскресенье, чем финалом, который будет через месяц. Главное что меня обрадовало – то, как мы сегодня играли»
  • «Мы понимаем, насколько сложным будет финал»

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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