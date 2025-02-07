100 миллионов евро. Челси сделал первые шаги к подписанию вингера из Англии
Джейми Байно-Гиттенс может стать игроком английского гранда
Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд сделал первые шаги к трансферу 20-летнего футболиста, стоимость которого немецкий клуб оценивает в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «синих» Энцо Мареска попросил у «Челси» купить одного игрока.
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