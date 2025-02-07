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  4. 100 миллионов евро. Челси сделал первые шаги к подписанию вингера из Англии
Англия
07 февраля 2025, 08:47 | Обновлено 07 февраля 2025, 08:48
812
0

100 миллионов евро. Челси сделал первые шаги к подписанию вингера из Англии

Джейми Байно-Гиттенс может стать игроком английского гранда

07 февраля 2025, 08:47 | Обновлено 07 февраля 2025, 08:48
812
0
100 миллионов евро. Челси сделал первые шаги к подписанию вингера из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд сделал первые шаги к трансферу 20-летнего футболиста, стоимость которого немецкий клуб оценивает в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Джейми Байно-Гиттенс провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «синих» Энцо Мареска попросил у «Челси» купить одного игрока.

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Джейми Байно-Гиттенс Боруссия Дортмунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Челси
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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