Англия06 февраля 2025, 14:11 | Обновлено 06 февраля 2025, 15:08
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Для борьбы за титул. Мареска попросил у Челси купить одного игрока
Тренеру нужен топ-бомбардир
06 февраля 2025, 14:11 | Обновлено 06 февраля 2025, 15:08
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По информации британских СМИ, наставник Челси Энцо Мареска, в целом, доволен нынешним составом, однако на лето просит у клуба одного игрока, чтобы серьезно бороться за титул.
Тренер хочет получить топ-бомбардира. Форвард Николас Джексон забил в сезоне 9 голов в АПЛ, чего, как считает Мареска, недостаточно для борьбы за чемпионство.
Среди претендентов называют Беньямина Шешко из Лейпцига и Виктора Дьекереша из Спортинга. Интересно, что на этих же футболистов претендует Арсенал.
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Комментарии 2
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Дьєкереш при Аморімі чудово провів першу частину сезону, та і зараз забиває. Такого футболіста багато хто хоче у себе бачити.
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