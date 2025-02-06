Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для борьбы за титул. Мареска попросил у Челси купить одного игрока
Англия
06 февраля 2025, 14:11 | Обновлено 06 февраля 2025, 15:08
902
2

Для борьбы за титул. Мареска попросил у Челси купить одного игрока

Тренеру нужен топ-бомбардир

06 февраля 2025, 14:11 | Обновлено 06 февраля 2025, 15:08
902
2
Для борьбы за титул. Мареска попросил у Челси купить одного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

По информации британских СМИ, наставник Челси Энцо Мареска, в целом, доволен нынешним составом, однако на лето просит у клуба одного игрока, чтобы серьезно бороться за титул.

Тренер хочет получить топ-бомбардира. Форвард Николас Джексон забил в сезоне 9 голов в АПЛ, чего, как считает Мареска, недостаточно для борьбы за чемпионство.

Среди претендентов называют Беньямина Шешко из Лейпцига и Виктора Дьекереша из Спортинга. Интересно, что на этих же футболистов претендует Арсенал.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в команду АПЛ
Меня зовут Клюйверт. Джастин Клюйверт
Президент клуба УПЛ: «Наши игроки стали востребованными на рынке»
Виктор Дьекереш Беньямин Шешко Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Football London
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Футбол | 05 февраля 2025, 19:18 21
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании

Украинец вряд ли сыграет в полуфинале, если «Реал» туда попадет

Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч Кубка Бельгии
Футбол | 06 февраля 2025, 14:41 0
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч Кубка Бельгии
Антверпен – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч Кубка Бельгии

Поединок состоится 6 февраля в 21:45 по Киеву

Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Футбол | 05.02.2025, 22:01
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Футбол | 05.02.2025, 23:43
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича
Футбол | 06.02.2025, 13:22
Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича
Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Дьєкереш при Аморімі чудово провів першу частину сезону, та і зараз забиває. Такого футболіста багато хто хоче у себе бачити.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
04.02.2025, 21:54 23
Теннис
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 10
Футбол
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 20
Бокс
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
ФОТО. Александр и Екатерина Усик прибыли в США. В Вашингтон
04.02.2025, 16:27 1
Бокс
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
04.02.2025, 13:51 17
Футбол
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
05.02.2025, 04:05
Футбол
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем