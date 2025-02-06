Для борьбы за титул. Мареска попросил у Челси купить одного игрока

По информации британских СМИ, наставник Челси Энцо Мареска, в целом, доволен нынешним составом, однако на лето просит у клуба одного игрока, чтобы серьезно бороться за титул.

Тренер хочет получить топ-бомбардира. Форвард Николас Джексон забил в сезоне 9 голов в АПЛ, чего, как считает Мареска, недостаточно для борьбы за чемпионство.

Среди претендентов называют Беньямина Шешко из Лейпцига и Виктора Дьекереша из Спортинга. Интересно, что на этих же футболистов претендует Арсенал.