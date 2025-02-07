Замена Доннарумме. В ПСЖ рассматривают 3 альтернативы итальянскому киперу
Хоан Гарсия, Майк Меньян и Диогу Кошта привлекают внимание парижского гранда
В «ПСЖ» нашли 3 кандидатов на замену итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист задумывается над тем, чтоб покинуть Париж после того, как он перестал быть безальтернативно основным игроком команды.
В качестве нового голкипера для команды руководство французского клуба рассматривает следующие варианты: испанский голкипер «Экспаньола» Хоан Гарсия, футболист «Порту» Диогу Кошта и французский кипер «Милана» Майк Меньян.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «ПСЖ» могут совершить обмен игроками.
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