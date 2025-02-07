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  4. Замена Доннарумме. В ПСЖ рассматривают 3 альтернативы итальянскому киперу
Франция
07 февраля 2025, 09:57 |
1000
1

Замена Доннарумме. В ПСЖ рассматривают 3 альтернативы итальянскому киперу

Хоан Гарсия, Майк Меньян и Диогу Кошта привлекают внимание парижского гранда

07 февраля 2025, 09:57 |
1000
1
Замена Доннарумме. В ПСЖ рассматривают 3 альтернативы итальянскому киперу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

В «ПСЖ» нашли 3 кандидатов на замену итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист задумывается над тем, чтоб покинуть Париж после того, как он перестал быть безальтернативно основным игроком команды.

В качестве нового голкипера для команды руководство французского клуба рассматривает следующие варианты: испанский голкипер «Экспаньола» Хоан Гарсия, футболист «Порту» Диогу Кошта и французский кипер «Милана» Майк Меньян.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «ПСЖ» могут совершить обмен игроками.

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Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги трансферы Серии A ПСЖ Эспаньол Порту Милан Майк Меньян Диогу Кошта чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
А ПСЖ полюбляє голкіперів з Мілана тягнути. Хоч за Меньяна заплатять, чи також вільним агентом візьмуть?
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