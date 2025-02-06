Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками

Каталонская «Барселона» заинтересована в португальском фланговом защитнике «ПСЖ» Нуну Мендеше, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский клуб, который интересуется игроком французского клуба, не может заплатить запрашиваемые парижским клубом 50 миллионов евро аз него, потому рассматривает возможность обмена с доплатой.

В сделку может быть включен датский защитник «сине-гранатовых» Андреас Кристенсен + доплата в размере 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Нуну Мендеш провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе просит «Реал» подписать звездного защитника.