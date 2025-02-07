Ценник снижен. Три гранда продолжают следить за сенсационным форвардом

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, португальский клуб снизил ценник на игрока до 60 миллионов евро. Преимущество «красных дьяволов» в возможной сделке – знакомый для шведа главный тренер Рубен Аморим. «Канониры» рассматриваю Виктора как недостающую деталь в схеме Микеля Артеты, а в Каталонии в Дьекереше видят потенциального сменщика Левандовски.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 33 матча на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» активно интересуется нападающим «Барселоны».