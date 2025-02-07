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  4. Ценник снижен. Три гранда продолжают следить за сенсационным форвардом
Португалия
07 февраля 2025, 11:42 |
816
1

Ценник снижен. Три гранда продолжают следить за сенсационным форвардом

Виктор Дьекерш привлекает внимание «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»

07 февраля 2025, 11:42 |
816
1
Ценник снижен. Три гранда продолжают следить за сенсационным форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, португальский клуб снизил ценник на игрока до 60 миллионов евро. Преимущество «красных дьяволов» в возможной сделке – знакомый для шведа главный тренер Рубен Аморим. «Канониры» рассматриваю Виктора как недостающую деталь в схеме Микеля Артеты, а в Каталонии в Дьекереше видят потенциального сменщика Левандовски.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 33 матча на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» активно интересуется нападающим «Барселоны».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
В Спортінгу на наступний сезон він точно не залишиться. А з переходом в МЮ можуть виникнути проблеми. Далеко не факт, що Аморіма не звільнять
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