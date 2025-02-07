Ценник снижен. Три гранда продолжают следить за сенсационным форвардом
Виктор Дьекерш привлекает внимание «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»
Шведский форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, португальский клуб снизил ценник на игрока до 60 миллионов евро. Преимущество «красных дьяволов» в возможной сделке – знакомый для шведа главный тренер Рубен Аморим. «Канониры» рассматриваю Виктора как недостающую деталь в схеме Микеля Артеты, а в Каталонии в Дьекереше видят потенциального сменщика Левандовски.
В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 33 матча на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfemarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» активно интересуется нападающим «Барселоны».
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