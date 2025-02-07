Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн
«Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Ахли» следят за именитым форвардом
За английский форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, в контракте которого есть отступные в размере 80 миллионов евро, следят 3 клуба. сообщает Fichajes.
По информации источника, подписание английской суперзвезды рассматривают лондонский «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Ахли».
В текущем сезоне Гарри Кейн провел 27 матчей на клубном уровне, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том. что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер игрока сборной Англии.
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