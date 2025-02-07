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  4. Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн
Германия
07 февраля 2025, 08:07 |
206
0

Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн

«Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Ахли» следят за именитым форвардом

07 февраля 2025, 08:07 |
206
0
Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

За английский форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, в контракте которого есть отступные в размере 80 миллионов евро, следят 3 клуба. сообщает Fichajes.

По информации источника, подписание английской суперзвезды рассматривают лондонский «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Ахли».

В текущем сезоне Гарри Кейн провел 27 матчей на клубном уровне, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер игрока сборной Англии.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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