Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн

За английский форвардом мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном, в контракте которого есть отступные в размере 80 миллионов евро, следят 3 клуба. сообщает Fichajes.

По информации источника, подписание английской суперзвезды рассматривают лондонский «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Ахли».

В текущем сезоне Гарри Кейн провел 27 матчей на клубном уровне, забил 26 голов и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том. что «Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер игрока сборной Англии.