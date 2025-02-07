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Англия
07 февраля 2025, 07:44 | Обновлено 07 февраля 2025, 07:46
153
0

Приоритет на летнее ТО. Ман Юнайтед нацелился на игрока сборной Англии

Адам Уортон может стать игроком английского гранда

07 февраля 2025, 07:44 | Обновлено 07 февраля 2025, 07:46
153
0
Приоритет на летнее ТО. Ман Юнайтед нацелился на игрока сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

«Манчестер Юнайтед» нацелился на английского полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона, который летом успел дебютировать в сборной Англии, сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные дьяволы» давно следят за 21-летним футболистом, который становится приоритетом клуба не летнее трансферное окно, и убеждены, что он может стать одной из ключевых фигур в их составе. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» также следят за игроком. «Кристал Пэлас» не планирует легко прощаться с игроком.

В текущем сезоне Адам Уортон провел 11 матчей на клубном уровне и отметился 1 ассистом. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» в четвертый раз травмировался за сезон.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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