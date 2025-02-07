Приоритет на летнее ТО. Ман Юнайтед нацелился на игрока сборной Англии
Адам Уортон может стать игроком английского гранда
«Манчестер Юнайтед» нацелился на английского полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона, который летом успел дебютировать в сборной Англии, сообщает Fichajes.
По информации источника, «красные дьяволы» давно следят за 21-летним футболистом, который становится приоритетом клуба не летнее трансферное окно, и убеждены, что он может стать одной из ключевых фигур в их составе. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» также следят за игроком. «Кристал Пэлас» не планирует легко прощаться с игроком.
В текущем сезоне Адам Уортон провел 11 матчей на клубном уровне и отметился 1 ассистом. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» в четвертый раз травмировался за сезон.
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