Приоритет на летнее ТО. Ман Юнайтед нацелился на игрока сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» нацелился на английского полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона, который летом успел дебютировать в сборной Англии, сообщает Fichajes.

По информации источника, «красные дьяволы» давно следят за 21-летним футболистом, который становится приоритетом клуба не летнее трансферное окно, и убеждены, что он может стать одной из ключевых фигур в их составе. «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» также следят за игроком. «Кристал Пэлас» не планирует легко прощаться с игроком.

В текущем сезоне Адам Уортон провел 11 матчей на клубном уровне и отметился 1 ассистом. Веб-портал Transfemarkt оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Манчестер Юнайтед» в четвертый раз травмировался за сезон.