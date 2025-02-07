Кунде не пропустил ни одного матча за Барселону с ноября 2023 года

Французский защитник Жюль Кунде принял участие во всех матчах «Барселоны» с 25 ноября 2023 года.

6 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Барселона». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (5:0).

Матч против «Валенсии» стал для Кунде 70-м подряд за испанский клуб во всех соревнованиях. Последний раз француз не вышел на поле в матче чемпионата против «Райо Вальекано».

В этом сезоне Жюль сыграл 35 матчей и отметился 10 результативными действиями (3Г + 7А). 12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в турнире.