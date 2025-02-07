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Кубок Испании
07 февраля 2025, 01:09 |
44
0

Кунде не пропустил ни одного матча за Барселону с ноября 2023 года

В этом сезоне французский защитник провел 35 поединков

07 февраля 2025, 01:09 |
44
0
Кунде не пропустил ни одного матча за Барселону с ноября 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Французский защитник Жюль Кунде принял участие во всех матчах «Барселоны» с 25 ноября 2023 года.

6 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между командами «Валенсия» и «Барселона». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (5:0).

Матч против «Валенсии» стал для Кунде 70-м подряд за испанский клуб во всех соревнованиях. Последний раз француз не вышел на поле в матче чемпионата против «Райо Вальекано».

В этом сезоне Жюль сыграл 35 матчей и отметился 10 результативными действиями (3Г + 7А). 12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в турнире.

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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу Валенсия - Барселона Жюль Кунде статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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