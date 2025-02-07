Салах забивал гол и отдавал ассист в 50 матчах за Ливерпуль

Мохамед Салах уже 50 раз забивал и отдавал голевую передачу в одном матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.

6 февраля состоялась встреча 1/2 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Матч завершился разгромной победой «мерсисайдцев» со счетом 4:0. «Ливерпуль» выходит в финал соревнования по сумме двух поединков (4:1).

Салах является рекордсменом по данному показателю среди игроков «Ливерпуля». На второй позиции расположился Стивен Джеррард, который достигал показателя «гол + пас» в 27 матчах.

Египтянин в текущем сезоне провел за «мерсисайдцев» 34 матча, забил 26 голов и отдал 18 ассистов. Соперником «Ливерпуля» в финале станет «Ньюкасл».