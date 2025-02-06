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06 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:34
1174
2

ФОТО. Криштиану Роналду показал с кем отмечал 40-й день рождения

Ещё один хороший день в жизни португальца

06 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:34
1174
2
ФОТО. Криштиану Роналду показал с кем отмечал 40-й день рождения
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду, которому вчера исполнилось 40 лет, показал с кем он отмечал юбилей.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии опубликовал на своей странице в Instagram пост с двумя прикрепленными фото: на одном из них – он с Джорджиной Родригес, на втором – все приглашенные гости: в основном это родственники – мама, сестры, брат и другие.

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«Спасибо всем за замечательные сообщения с днем рождения! Провели замечательный день с семьей и друзьями, лучшего и пожелать не могу!», – написал Криштиану в IG.

«Поздравляю нашу большую любовь, благодарю Бога за то, что познакомил меня с таким человеком, как ты, и благодарю жизнь за то, что подарила нам жизнь, которая дает нам самое большое счастье, нашу семью, наших детей ♥️», – а это уже поздравительные слова Джорджины.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко Источник: Instagram
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andriyars
так любить мамку, зі слів його та змі, що аж вона стоїть збоку
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