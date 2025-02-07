Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Дячук. Шовковский отказался отпускать игрока Динамо в другой клуб
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 07:22 | Обновлено 07 февраля 2025, 07:24
986
0

Не Дячук. Шовковский отказался отпускать игрока Динамо в другой клуб

Кирилл Пашко останется в системе киевского клуба

07 февраля 2025, 07:22 | Обновлено 07 февраля 2025, 07:24
986
0
Не Дячук. Шовковский отказался отпускать игрока Динамо в другой клуб
ФК Динамо. Кирилл Пашко

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовсковский наложил вето на трансфер украинского вингера Кирилла Пашко в «Динамо» Тбилиси, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, причиной тому стали трудности в переговорах по вингеру азербайджанской «Зиры» Салифу Суме.

Кирилл Пашко в текущем сезоне провел всего 1 матч за молодежную команду киевского клуба. Кирилл проводит подготовку ко второй части сезона вместе с основной командой.

Ранее сообщалось о том, что два игрока сборной Украины могут сменить клуб.

По теме:
Есть отступные. Названы 3 клуба, в которые может перейти Кейн
Приоритет на летнее ТО. Ман Юнайтед нацелился на игрока сборной Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал легионера в клуб из Ливии
Кирилл Пашко Динамо Киев Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ чемпионат Грузии по футболу Александр Шовковский аренда игрока Салифу Сума Зира
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 07 февраля 2025, 07:15 0
Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Вердер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 7 февраля в 21:30 по Киеву

Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Бокс | 06 февраля 2025, 10:01 0
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»

Александр Красюк поделился мнением о поединке с Мозесом Итаумой

Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Футбол | 06.02.2025, 08:48
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
«Усик может проиграть этим двум». Легенда рассказал, кто одолеет чемпиона
Бокс | 07.02.2025, 01:56
«Усик может проиграть этим двум». Легенда рассказал, кто одолеет чемпиона
«Усик может проиграть этим двум». Легенда рассказал, кто одолеет чемпиона
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 06.02.2025, 20:49
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
05.02.2025, 14:52 2
Бокс
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
Роналдиньо ответил, кто был его самым сложным соперником
05.02.2025, 08:35 2
Футбол
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 23
Футбол
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 24
Бокс
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
Легендарный тренер может вернуться в Барселону. Он помог клубу деньгами
05.02.2025, 12:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем