Не Дячук. Шовковский отказался отпускать игрока Динамо в другой клуб

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовсковский наложил вето на трансфер украинского вингера Кирилла Пашко в «Динамо» Тбилиси, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, причиной тому стали трудности в переговорах по вингеру азербайджанской «Зиры» Салифу Суме.

Кирилл Пашко в текущем сезоне провел всего 1 матч за молодежную команду киевского клуба. Кирилл проводит подготовку ко второй части сезона вместе с основной командой.

Ранее сообщалось о том, что два игрока сборной Украины могут сменить клуб.