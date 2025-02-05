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Чемпионат Украины
05 февраля 2025, 18:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 19:24
2569
6

Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб

На Шапаренко и Крыськива претендует «Трабзонспор»

05 февраля 2025, 18:59 | Обновлено 05 февраля 2025, 19:24
2569
6
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Турецкий клуб «Трабзонспор» планирует осуществить еще два трансфера игроков сборной Украины.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» ведет активные переговоры с донецким «Шахтером» по переходу полузащитника Дмитрия Крыськива. Турецкий клуб также пытается подписать и Николая Шапаренко из «Динамо» – сейчас продолжаются переговоры между двумя клубами относительно возможного перехода полузащитника.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Трабзонспор» приобрел двух футболистов сборной Украины – Даниила Сикана и Александра Зубкова. За турецкий клуб также выступает Арсений Батагов.

Сегодня «Трабзонспор» сыграл в Кубке Турции 2:2. Трое украинцев приняли участие в матче.

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Дмитрий Крыськив Николай Шапаренко Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 7
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TolsTIyELF
Молодці турки. Хай дають нашим хлопцям можливість міцніти.
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+1
Andromed
В Трабзонспорі формується вже своя українська діаспора
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+1
Gargantua81
грамотно подходят. по сути это аукцион наоборот
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0
antt
Туреччина - Нова Європа для українських футболістів?
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0
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Маячня.
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