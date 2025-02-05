Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб

Турецкий клуб «Трабзонспор» планирует осуществить еще два трансфера игроков сборной Украины.

По информации турецких СМИ, «Трабзонспор» ведет активные переговоры с донецким «Шахтером» по переходу полузащитника Дмитрия Крыськива. Турецкий клуб также пытается подписать и Николая Шапаренко из «Динамо» – сейчас продолжаются переговоры между двумя клубами относительно возможного перехода полузащитника.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Трабзонспор» приобрел двух футболистов сборной Украины – Даниила Сикана и Александра Зубкова. За турецкий клуб также выступает Арсений Батагов.

Сегодня «Трабзонспор» сыграл в Кубке Турции 2:2. Трое украинцев приняли участие в матче.