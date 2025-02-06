Не Исак и не Мартинес. Арсенал попытается подписать звездного форварда
Беньямин Шешко летом может перебраться в лондонский клуб
Лондонский «Арсенал» попытается подписать словенского нападающего «РБ» Лейцпиг Беньямина Шешко, сообщает The Independent.
По информации источника, руководство английского гранда хотело бы видеть 21-летнего футболиста в составе, ибо считает, что он идеально вписывается в футбол Микеля Артеты.
Немецкий клуб не хочет терять футболиста, котрого оценивает в более чем 80 миллионов евро. «Арсенал» попытается подписать Беньямина в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 29 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает словенца в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» нацелился на 150-миллионного форварда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назар Рудзей покинул донецкий клуб
Александр Красюк поделился мнением о поединке с Мозесом Итаумой