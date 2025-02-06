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Англия
06 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:07
706
0

Не Исак и не Мартинес. Арсенал попытается подписать звездного форварда

Беньямин Шешко летом может перебраться в лондонский клуб

06 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 06 февраля 2025, 22:07
706
0
Не Исак и не Мартинес. Арсенал попытается подписать звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Лондонский «Арсенал» попытается подписать словенского нападающего «РБ» Лейцпиг Беньямина Шешко, сообщает The Independent.

По информации источника, руководство английского гранда хотело бы видеть 21-летнего футболиста в составе, ибо считает, что он идеально вписывается в футбол Микеля Артеты.

Немецкий клуб не хочет терять футболиста, котрого оценивает в более чем 80 миллионов евро. «Арсенал» попытается подписать Беньямина в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Беньямин Шешко провел 29 матчей на клубном уровне, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает словенца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» нацелился на 150-миллионного форварда.

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Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: The Independent
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