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  4. Коваленко получил предложение от клуба Серии А. Он уже там играл
Италия
06 февраля 2025, 21:44 |
2885
2

Коваленко получил предложение от клуба Серии А. Он уже там играл

Вернуть Виктора пожелал «Эмполи», но у украинца есть и другие варианты

06 февраля 2025, 21:44 |
2885
2
Коваленко получил предложение от клуба Серии А. Он уже там играл
instagram.com/vitykovalenko

28-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко, который с конца августа минувшего года пребывает в статусе свободного агента, имеет несколько вариантов по трудоустройству.

Предложение Коваленко сделал клуб итальянской Серии А «Эмполи», за который Виктор уже играл на правах аренды из «Аталанты» в сезоне-2023/24.

Также интерес к Коваленко проявляют неназванные турецкие клубы, о чем информирует журналист Эртан Сюзгюн.

В период выступлений за «Эмполи» Коваленко сыграл 17 матчей за эту команду, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

В настоящий момент «Эмполи» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, лишь на одно очко находясь выше зоны вылета.

Отметим, что несмотря на закрытие трансферного окна в Италии, тамошние клубы все равно имеют возможность подписывать и заявлять на сезон футболистов, которые пребывают в статусе свободных агентов.

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Виктор Коваленко Эмполи трансферы Серии A трансферы свободный агент
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Dysear
Це краще чим нічого, Коваленку краще погодитись. Можливо клуб з кінця турнірної таблиці але за те отримає хоч якусь ігрову практику, так ще й у команді з топ-5 європейських чемпіонатів
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+3
Liverpool-FС
зірка
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