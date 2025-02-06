Коваленко получил предложение от клуба Серии А. Он уже там играл

28-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко, который с конца августа минувшего года пребывает в статусе свободного агента, имеет несколько вариантов по трудоустройству.

Предложение Коваленко сделал клуб итальянской Серии А «Эмполи», за который Виктор уже играл на правах аренды из «Аталанты» в сезоне-2023/24.

Также интерес к Коваленко проявляют неназванные турецкие клубы, о чем информирует журналист Эртан Сюзгюн.

В период выступлений за «Эмполи» Коваленко сыграл 17 матчей за эту команду, отличившись 2 голами и 1 ассистом.

В настоящий момент «Эмполи» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А, лишь на одно очко находясь выше зоны вылета.

Отметим, что несмотря на закрытие трансферного окна в Италии, тамошние клубы все равно имеют возможность подписывать и заявлять на сезон футболистов, которые пребывают в статусе свободных агентов.