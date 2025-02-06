ФОТО. Самая красивая футболистка мира снялась в одном нижнем белье. Вау

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн разделась для рекламной коллаборации с «TEZENIS».

«Мой первый день Святого Валентина с «TEZENIS», – подписала пост самая красивая футболистка планеты.

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Алиша эффектно презентовала нижнее белье итальянского бренда и сейчас купается в комплиментах, которые ей щедро раздали в комментариях:

«Наша принцесса», «Прекрасная, милая, потрясающая, чудесная!», «Ты можеш быть моей валентинкой?», – фотосессия произвела фурор среди фолловеров звезды женского футбола.