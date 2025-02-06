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06 февраля 2025, 21:03 |
1712
3

ФОТО. Самая красивая футболистка мира снялась в одном нижнем белье. Вау

Алиша Леманн подарила немного радости своим поклонникам

06 февраля 2025, 21:03 |
1712
3
ФОТО. Самая красивая футболистка мира снялась в одном нижнем белье. Вау
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн разделась для рекламной коллаборации с «TEZENIS».

«Мой первый день Святого Валентина с «TEZENIS», – подписала пост самая красивая футболистка планеты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Алиша эффектно презентовала нижнее белье итальянского бренда и сейчас купается в комплиментах, которые ей щедро раздали в комментариях:

«Наша принцесса», «Прекрасная, милая, потрясающая, чудесная!», «Ты можеш быть моей валентинкой?», – фотосессия произвела фурор среди фолловеров звезды женского футбола.

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фото lifestyle Алиша Леманн Ювентус девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Диванний Експерт
Мені повезло більше ніж автору, якщо він вважає це красою.
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+1
fedd1979
Чому раптом найкрасивіша? 4 з 5 - таких тисячі
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+1
Saar
Красуня!
Ответить
-1
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