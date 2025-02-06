€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков
Итальянский «Наполи» планирует грандиозную трансферную кампанию на лето 2025 года. По информации итальянских СМИ, лидер Серии А в следующее трансферное окно готов потратить 150 миллионов евро.
«Наполи» планирует трансферы Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед», Эдона Жегрова из «Лилля» и Габриэля Вейги из «Аль-Ахли». Также к этой тройке возможных трансферов должен присоединиться лидер «Шахтера» Георгий Судаков, за которым «Наполи» следит уже долгое время. Отмечается, что на Судакова также претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона».
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.
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Якщо й відпускати головного мотора нашої команди🧡🖤 і всієї збірної України🇺🇦, то тільки за 🌠💰космічні гроші та в клуб, що порівнянний за статусом до Шахтаря 👉 тобто Барселона, Ліверпуль, Інтер тощо.
👉Хоч Судаков і не з Донеччини🇺🇦, а з нашої сусідньої Луганщини🇺🇦, і в його жилах також нуртує гарячий дух🔥 Донецького вугільного басейну◼️◼️◼️. А серце❤️ Судакова пульсує в такт гірницьких молотків!⚒️⚒️⚒️