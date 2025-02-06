€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины

Итальянский «Наполи» планирует грандиозную трансферную кампанию на лето 2025 года. По информации итальянских СМИ, лидер Серии А в следующее трансферное окно готов потратить 150 миллионов евро.

«Наполи» планирует трансферы Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед», Эдона Жегрова из «Лилля» и Габриэля Вейги из «Аль-Ахли». Также к этой тройке возможных трансферов должен присоединиться лидер «Шахтера» Георгий Судаков, за которым «Наполи» следит уже долгое время. Отмечается, что на Судакова также претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.