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  4. €150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Италия
06 февраля 2025, 20:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 20:52
4624
26

€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины

«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков

06 февраля 2025, 20:49 | Обновлено 06 февраля 2025, 20:52
4624
26
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Итальянский «Наполи» планирует грандиозную трансферную кампанию на лето 2025 года. По информации итальянских СМИ, лидер Серии А в следующее трансферное окно готов потратить 150 миллионов евро.

«Наполи» планирует трансферы Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед», Эдона Жегрова из «Лилля» и Габриэля Вейги из «Аль-Ахли». Также к этой тройке возможных трансферов должен присоединиться лидер «Шахтера» Георгий Судаков, за которым «Наполи» следит уже долгое время. Отмечается, что на Судакова также претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Джошуа Зиркзе Эдон Жегрова Габриэль Вейга трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитрий Олейник Источник: Football-Italia
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Комментарии 26
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AndiM
Ну і заголовок В кращих традиціях кацапських пропагандонів. Тьфу на вас сраколизи ахмєтовські. Перетворили новини спорту на якесь ордловське лайно.
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+7
Серж
Аххха. Сыруна опять план курил и итальянцам лишний ноль дописал 
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Сьогодні 6 січня, а не квітень.
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+4
Harun Bakircioğlu
Как окно закрылось, можно писать че угодно. Вам теперь никто не поверит.
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+4
Макс Максов
Мені здається, все таки один нуль лишній...
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vovan78
Ще забули додати, що на нього притендують Баварія і ПСЖ, ну це щоб були представники всіх топ-5 ліг, а то якось не серйозно лишати поза увагою таких клубів самого Георгія Судакова. Невже журналісти не розуміють, що своєю писаниною роблять гравцям ведмежу послугу. Після таких публікацій вони відчувають себе мегазірками і повністю забивають болт на свій розвиток і прогрес. А через пару років вони вже нікуди не переходять і нікому вже не цікаві.
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+2
Умник
126 даст метал 1925 и Жора з серцем скаже вперед Метал.
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+2
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😼
Кроти вже губу розкатали
Такі наївні, думають що втюхають свого річкового буратіно 
Ху я лисого і машинку закаточну
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+1
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Saar
Та не куплятиме Наполі це буратіно!
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0
Pavel_i_CO
150млн літрів бояришніка для жителів бамбаса за Сундукова
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-1
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contr
Кому нужен цей днарь Мудаков, та ще за 150 лямів? 😫😫☝️
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-1
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Love_Rybakinu_and_Shakhtar
🌟Судаков – гравець для найкращих!
Якщо й відпускати головного мотора нашої команди🧡🖤 і всієї збірної України🇺🇦, то тільки за 🌠💰космічні гроші та в клуб, що порівнянний за статусом до Шахтаря 👉 тобто Барселона, Ліверпуль, Інтер тощо.
👉Хоч Судаков і не з Донеччини🇺🇦, а з нашої сусідньої Луганщини🇺🇦, і в його жилах також нуртує гарячий дух🔥 Донецького вугільного басейну◼️◼️◼️. А серце❤️ Судакова пульсує в такт гірницьких молотків!⚒️⚒️⚒️
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-2
AK.228
Ебать…. Ну прочтите ж статью и поймете смысл 🤪🤪🤪
Ответить
-3
Frank Piter
Удачи Жоре!
Ответить
-4
Отаман
Дуже добре
Ответить
-5
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