Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение
Испания
07 февраля 2025, 04:34 |
147
0

Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение

Марсело решил завершить карьеру

07 февраля 2025, 04:34 |
147
0
Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение
Defensa Central. Марсело и Андрей Лунин

Бразильский левый защитник Марсело официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

На это решение отреагировал бывший одноклубник Марсело Андрей Лунин.

«Легенда, удачи тебе на новом жизненном пути. Мы все тебя очень любим», – написал Лунин в Инстаграме.

36-летний игрок больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в составе мадридского «Реала» (2007-2022). За королевский клуб бразилец отыграл 546 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев со «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.

ФОТО. Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение

По теме:
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
В новом клубе Рамос будет играть под 93-м номером. Это не просто так
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике
Марсело чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид завершение карьеры Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06 февраля 2025, 09:14 6
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»

«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса

ФОТО. Жена Ракицкого вспомнила Донецк, Донбас-Арену и старый Шахтер
Футбол | 07 февраля 2025, 00:44 4
ФОТО. Жена Ракицкого вспомнила Донецк, Донбас-Арену и старый Шахтер
ФОТО. Жена Ракицкого вспомнила Донецк, Донбас-Арену и старый Шахтер

Жену Ракицкого потянуло на ностальгию...

Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Бокс | 06.02.2025, 08:25
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Бокс | 06.02.2025, 11:28
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»
«Это было слишком просто». Фанаты о победе Барселоны над Валенсией
Футбол | 07.02.2025, 03:10
«Это было слишком просто». Фанаты о победе Барселоны над Валенсией
«Это было слишком просто». Фанаты о победе Барселоны над Валенсией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
06.02.2025, 06:01
Теннис
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 23
Футбол
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем