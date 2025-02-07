Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение
Марсело решил завершить карьеру
Бразильский левый защитник Марсело официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.
На это решение отреагировал бывший одноклубник Марсело Андрей Лунин.
«Легенда, удачи тебе на новом жизненном пути. Мы все тебя очень любим», – написал Лунин в Инстаграме.
36-летний игрок больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в составе мадридского «Реала» (2007-2022). За королевский клуб бразилец отыграл 546 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев со «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.
ФОТО. Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение
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