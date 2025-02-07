Бразильский левый защитник Марсело официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

На это решение отреагировал бывший одноклубник Марсело Андрей Лунин.

«Легенда, удачи тебе на новом жизненном пути. Мы все тебя очень любим», – написал Лунин в Инстаграме.

36-летний игрок больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в составе мадридского «Реала» (2007-2022). За королевский клуб бразилец отыграл 546 матчей, отметившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Также в его активе 25 выигранных трофеев со «сливочными», 5 из которых – это кубки Лиги чемпионов.

ФОТО. Лунин обратился к легенде Реала, который принял судьбоносное решение