Битва за выход в финал. Ливерпуль и Тоттенхэм объявили стартовые составы
Коучи команд определили стартовые 11 игроков на ответный поединок
Вечером 6 февраля, в 22:00 состоится ответный матч полуфинала Кубка английской лиги.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на стадионе «Энфилд».
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В первом поединке в январе «шпоры» одолели «красных» на выезде со счетом 1:0.
Победитель матча сыграет в финале в Лондоне на Уэмбли против Ньюкасла, который одолел Арсенал (2:0, 2:0).
Битва за выход в финал. Ливерпуль и Тоттенхэм объявили стартовые составы
Up the Reds ✊🔴 #LIVTOT— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2025
UP THE SPURS! ✊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 6, 2025
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/RGlI3FxeXK
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