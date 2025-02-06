Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Украинский голкипер совершил 8 сейвов
В четверг, 6 февраля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».
Встречу принимал Кинг Фахд Стэдиум в Рияде.
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Хозяева поля победили с разгромным счетом 5:1.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 8 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 8.5 баллов из 10 возможных. Лучшим игроком был признан Абдерразак Хамдалла с оценкой 9.6. На его счету хет-трик.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» дома разгромил «Аль-Халидж».
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