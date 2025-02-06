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  4. Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Саудовская Аравия
06 февраля 2025, 20:08 |
2527
4

Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем

Украинский голкипер совершил 8 сейвов

06 февраля 2025, 20:08 |
2527
4
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

В четверг, 6 февраля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».

Встречу принимал Кинг Фахд Стэдиум в Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили с разгромным счетом 5:1.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол и совершил 8 сейвов. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 8.5 баллов из 10 возможных. Лучшим игроком был признан Абдерразак Хамдалла с оценкой 9.6. На его счету хет-трик.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» дома разгромил «Аль-Халидж».

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Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж Абдерразак Хамдалла оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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Dysear
Не найкращий захист у Георгія але радує що в перших ж матчах показує високий рівень гри, якщо буде надалі тримати такий темп то можливо навіть в Європі встигне пограти
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+5
ivankondrat96
8 сейвів дуже непогано. В Саудівській Аравії у Бущана явно більше роботи, ніж в матчах УПЛ
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+5
Gargantua81
Жора вообще лучше играет когда много работы.
когда спокойно он иногда засыпает и привозит.
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0
didora
Аль-Халідж замість 2-3 захисників, купив одного воротніка. Убив двох зайців.
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0
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