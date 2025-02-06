Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Хозяева поля не оставили шансов гостям
В четверг, 6 февраля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».
Встречу принимал Кинг Фахд Стэдиум в Рияде.
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Хозяева поля не оставили шансов гостям, разгромив их со счетом 5:1. Стоит отметить, что на 40-й минуте матча «Аль-Халидж» не реализовал пенальти.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч. Это его дебютная победа в составе нового клуба.
Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур
Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 5:1
Голы: Хоедт, 25, 90+3, Хамдалла 63, 77, 89 – Аль-Салем, 45
Фото матча:
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