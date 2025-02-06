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  4. Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Саудовская Аравия
06 февраля 2025, 19:32 |
1096
4

Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж

Хозяева поля не оставили шансов гостям

06 февраля 2025, 19:32 |
1096
4
Дебютная победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
ФК Аль-Шабаб

В четверг, 6 февраля, состоялся матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Халиджем».

Встречу принимал Кинг Фахд Стэдиум в Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля не оставили шансов гостям, разгромив их со счетом 5:1. Стоит отметить, что на 40-й минуте матча «Аль-Халидж» не реализовал пенальти.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч. Это его дебютная победа в составе нового клуба.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур

Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 5:1

Голы: Хоедт, 25, 90+3, Хамдалла 63, 77, 89 – Аль-Салем, 45

Фото матча:

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб Аль-Халидж Георгий Бущан Абдерразак Хамдалла
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
у Жоры 8.4
вторая оценка после автора хет-трика
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+2
antt
Не реалізував пенальті. Вже б уточнили. Повз ворота чи Бущан відбив.
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+1
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AK.228
Молодец
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0
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