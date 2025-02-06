В Барселоне определились с преемником тер Штегена. Ему 16 лет

В каталонской «Барселоне» нашли потенциального преемника немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, сообщает El Nacional.

По информации источника, им является 16-летний воспитанник «сине-гранатовых» Икер Родригес. 16-летний футболист выступает за команду U-18 и также успел дебютировать за молодежную сборную Испании. В «Барселоне» считают, что он имеет огромный потенциал и отмечают сходство с тер Штегеном в его игре.

В клубе довольны игрой как Иньяки Пеньи, так Войцеха Щенсного, но не видят в них потенциальной замены Марка-Андре.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «ПСЖ» могут совершить обмен игроками.