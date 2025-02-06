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Испания
06 февраля 2025, 21:27 | Обновлено 06 февраля 2025, 21:28
153
0

В Барселоне определились с преемником тер Штегена. Ему 16 лет

В Каталонии серьезно рассчитывают на Икера Родригеса

06 февраля 2025, 21:27 | Обновлено 06 февраля 2025, 21:28
153
0
В Барселоне определились с преемником тер Штегена. Ему 16 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

В каталонской «Барселоне» нашли потенциального преемника немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена, сообщает El Nacional.

По информации источника, им является 16-летний воспитанник «сине-гранатовых» Икер Родригес. 16-летний футболист выступает за команду U-18 и также успел дебютировать за молодежную сборную Испании. В «Барселоне» считают, что он имеет огромный потенциал и отмечают сходство с тер Штегеном в его игре.

В клубе довольны игрой как Иньяки Пеньи, так Войцеха Щенсного, но не видят в них потенциальной замены Марка-Андре.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «ПСЖ» могут совершить обмен игроками.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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