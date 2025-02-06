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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 06 февраля 2025, 19:42
890
6

Скаут объяснил, почему итальянские клубы не купили Судакова

Но футболист должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в топ-чемпионате

06 февраля 2025, 19:30 | Обновлено 06 февраля 2025, 19:42
890
6
Скаут объяснил, почему итальянские клубы не купили Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua рассказал об интересе «Фиорентины» к полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову и оценил шансы игрока перейти в «Наполи» в летнее трансферное окно.

– Алекс, Георгий Судаков вновь остался в «Шахтере». Недавно появилась информация, что «Фиорентина» готова была приобрести игрока за 20 млн евро. Насколько это правдивая новость?

– Судаков – это яркий представитель талантливого поколения, на которое многие специалисты рассчитывают. Безусловно, игрок, с моей точки зрения, должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате. Однако, когда мы говорим о Судакове, то стоит всегда помнить, что 22-летний игрок имеет уже большой опыт международных матчей, является лидером донецкого «Шахтера» и сборной Украины, поэтому его переход должен состоятся не просто в клуб европейского чемпионата, но в клуб статусный и стабильного участника еврокубков.

Что касается трансферной цены, то будет это 20 или 40 млн евро, но где-то в этом диапазоне. В зимнее трансферное окно были такими котировки на рынке на него. Летнее трансферное окно, как правило, более щедрое, и потому возможно не продавать игрока зимой было правильным решением «Шахтера».

«Фиорентина» нуждалась в усилении полузащиты, особенно после проблем со здоровьем у хавбека Эдоардо Бове (проблемы с сердцем), поэтому неслучайно был интерес и к Судакову.

Однако, видимо, расклад не сложился и клуб активно вступил в переговоры с игроком Ювентуса Николо Фаджиоли и смог его получить в борьбе с «Марселем» в последний трансферный день.

– Летом «Наполи» сделает все, чтобы подписать Судакова, или этот футболист уже не входит в их планы?

– «Наполи» откровенно остался на этом трансферном рынке без серьезного усиления, уход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» был принят плохо и заменить звездного футболиста у неаполитанского клуба зимой адекватно не получилось.

Отсутствие же еврокубков не давало «Наполи» оснований платить трансферы по завышенным ценам. Поэтому неаполитанцы перенесли всю свою трансферную активность на лето, к которому уже сейчас начал активно готовится.

«Наполи» борется за скудетто, но даже если и не сможет его выиграть, то в зону Лиги чемпионов обязательно попадет, а это означает и новые деньги, и новые задачи, соответственно – усиление и покупки.

Войдет ли в список первоочередных трансферов клуба Судаков? Думаю, да, он будет рассматриваться, как игрок на позицию, прежде всего, ушедшего раннее Петра Зелиньски. А если учесть, что с адаптацией в клубе ему может помочь еще один украинский футболист – вратарь Никита Барановский, который является и клубным воспитанником также, то думаю, есть основания предполагать это направление в карьере Судакова.
К тому же, говорят, что игрок нравится спортивному директору Джованни Манне, который испытывал скаутинговые симпатии к футболисту еще в период работы в «Ювентусе».

Однако конечный вариант продолжение карьеры Судакова, думаю, будет зависеть от трансферных сумм за игрока и его личных условий.

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Фиорентина чемпионат Италии по футболу Алекс Великих Георгий Судаков Наполи Шахтер Донецк трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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Нема дурних, всі думають що це ще один мурзік, його ніхто не купить за ті гроші, які хочуть кроти. Це дерево навіть 20 не коштує, 10- можливо, разом з Матвієнко у подарунок та доставкою у бандеролі Fedex.ом
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0
Показать Скрыть 1 ответ
ĴØЌÉŔ
Я конечно не специалист но по матчам лч он не лучше остальных. Хотя должен был вести команду в перед 
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0
Gargantua81
Судаков головой уже не то в Реале, не то в Ливерпуле. не грает на команду, пытается эффектно продавать себя
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0
Boodya
Точно
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0
Saar
Італійці розумні! Їм це бревно і нах не впало!
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-1
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