Скаут объяснил, почему итальянские клубы не купили Судакова

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua рассказал об интересе «Фиорентины» к полузащитнику донецкого «Шахтера» Георгию Судакову и оценил шансы игрока перейти в «Наполи» в летнее трансферное окно.

– Алекс, Георгий Судаков вновь остался в «Шахтере». Недавно появилась информация, что «Фиорентина» готова была приобрести игрока за 20 млн евро. Насколько это правдивая новость?

– Судаков – это яркий представитель талантливого поколения, на которое многие специалисты рассчитывают. Безусловно, игрок, с моей точки зрения, должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате. Однако, когда мы говорим о Судакове, то стоит всегда помнить, что 22-летний игрок имеет уже большой опыт международных матчей, является лидером донецкого «Шахтера» и сборной Украины, поэтому его переход должен состоятся не просто в клуб европейского чемпионата, но в клуб статусный и стабильного участника еврокубков.

Что касается трансферной цены, то будет это 20 или 40 млн евро, но где-то в этом диапазоне. В зимнее трансферное окно были такими котировки на рынке на него. Летнее трансферное окно, как правило, более щедрое, и потому возможно не продавать игрока зимой было правильным решением «Шахтера».

«Фиорентина» нуждалась в усилении полузащиты, особенно после проблем со здоровьем у хавбека Эдоардо Бове (проблемы с сердцем), поэтому неслучайно был интерес и к Судакову.

Однако, видимо, расклад не сложился и клуб активно вступил в переговоры с игроком Ювентуса Николо Фаджиоли и смог его получить в борьбе с «Марселем» в последний трансферный день.

– Летом «Наполи» сделает все, чтобы подписать Судакова, или этот футболист уже не входит в их планы?

– «Наполи» откровенно остался на этом трансферном рынке без серьезного усиления, уход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» был принят плохо и заменить звездного футболиста у неаполитанского клуба зимой адекватно не получилось.

Отсутствие же еврокубков не давало «Наполи» оснований платить трансферы по завышенным ценам. Поэтому неаполитанцы перенесли всю свою трансферную активность на лето, к которому уже сейчас начал активно готовится.

«Наполи» борется за скудетто, но даже если и не сможет его выиграть, то в зону Лиги чемпионов обязательно попадет, а это означает и новые деньги, и новые задачи, соответственно – усиление и покупки.

Войдет ли в список первоочередных трансферов клуба Судаков? Думаю, да, он будет рассматриваться, как игрок на позицию, прежде всего, ушедшего раннее Петра Зелиньски. А если учесть, что с адаптацией в клубе ему может помочь еще один украинский футболист – вратарь Никита Барановский, который является и клубным воспитанником также, то думаю, есть основания предполагать это направление в карьере Судакова.

К тому же, говорят, что игрок нравится спортивному директору Джованни Манне, который испытывал скаутинговые симпатии к футболисту еще в период работы в «Ювентусе».

Однако конечный вариант продолжение карьеры Судакова, думаю, будет зависеть от трансферных сумм за игрока и его личных условий.