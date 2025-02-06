Не Тчуамени. Полузащитник Реала стал главной целью Ливерпуля на летнее ТО

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере испанского полузащитника мадридского «Реала» Браима Диаса, сообщает FIchajes.

По информации источника, 25-летний футболист является главной целью английского гранда на летнее трансферне окно. В Мадриде ценят Браима, но конкуренция может заставить игрока покинуть клуб в случае выгодного предложения. Лично главный тренер «красных» Арне Слот хочет видеть испанца в своей команде.

В текущем сезоне Браим Диас провел 28 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 6 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный защитник «Реала» объявил о завершении карьеры.