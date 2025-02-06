Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Марсело

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду отреагировал на новость о завершении карьеры экс-футболиста мадридского «Реала» Марсело.

«Мой брат, какая невероятная карьера. Мы много прожили вместе. Это были годы больших достижений, побед и незабываемых моментов.

Ты больше, чем товарищ по команде. Ты настоящий друг в моей жизни.

Спасибо за все и желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе жизни», - прокомментировал Роналду в соцсетях.

Марсело выступал за мадридский «Реал» с 2007 по 2022 годы. Криштиану Роналду присоединился к королевскому клубу в 2009 году и играл до 2018 года.

Все это время Марсело и Роналду были друзьями не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Ранее стало известно, что легендарный бразилец Марсело принял решение закончить карьеру футболиста.