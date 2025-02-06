Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры Марсело
Футболисты девять сезонов были одноклубниками
Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду отреагировал на новость о завершении карьеры экс-футболиста мадридского «Реала» Марсело.
«Мой брат, какая невероятная карьера. Мы много прожили вместе. Это были годы больших достижений, побед и незабываемых моментов.
Ты больше, чем товарищ по команде. Ты настоящий друг в моей жизни.
Спасибо за все и желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе жизни», - прокомментировал Роналду в соцсетях.
Марсело выступал за мадридский «Реал» с 2007 по 2022 годы. Криштиану Роналду присоединился к королевскому клубу в 2009 году и играл до 2018 года.
Все это время Марсело и Роналду были друзьями не только на футбольном поле, но и за его пределами.
Ранее стало известно, что легендарный бразилец Марсело принял решение закончить карьеру футболиста.
Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida. pic.twitter.com/8RJAQAfdNK— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2025
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