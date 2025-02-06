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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 16:26 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:27
335
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Коста-Рики

Фернан Фаэррон стал игроком полтавского клуба

06 февраля 2025, 16:26 | Обновлено 06 февраля 2025, 16:27
335
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Коста-Рики
ФК Ворскла. Фернан Фаэррон

Защитник сборной Коста-Рики Фернан Фаэррон поставил подпись под контрактом с «Ворсклой». Арендное соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25. У «Ворсклы» будет право выкупить контракт игрока.

Фаэррон – победитель CONCACAF League и чемпион Коста-Рики в составе «Алахуэленсе» (2020/2021). А также – победитель Costa Rican Champion Invierno в сезоне 2024/2025. «Ворскла» арендовала 24-летнего футболиста у клуба «Эредиано» из Коста-Рики.

В текущем сезоне Фаэррон провел за «Эредиано» 28 матчей во всех турнирах. Забил 1 мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 325 тысяч евро. В «Ворскле» первый в истории клуба костариканец будет выступать под номером «3».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» в контрольном матче на сборах уступила румынскому клубу.

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Сергей Турчак Источник: ФК Ворскла
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