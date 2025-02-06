ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала игрока сборной Коста-Рики

Защитник сборной Коста-Рики Фернан Фаэррон поставил подпись под контрактом с «Ворсклой». Арендное соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25. У «Ворсклы» будет право выкупить контракт игрока.

Фаэррон – победитель CONCACAF League и чемпион Коста-Рики в составе «Алахуэленсе» (2020/2021). А также – победитель Costa Rican Champion Invierno в сезоне 2024/2025. «Ворскла» арендовала 24-летнего футболиста у клуба «Эредиано» из Коста-Рики.

В текущем сезоне Фаэррон провел за «Эредиано» 28 матчей во всех турнирах. Забил 1 мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 325 тысяч евро. В «Ворскле» первый в истории клуба костариканец будет выступать под номером «3».

Ранее сообщалось, что «Ворскла» в контрольном матче на сборах уступила румынскому клубу.