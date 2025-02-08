Легендарный Уэйн Руни ответил, кто был его самым тяжелым соперником

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал самую сложную команду, против которой ему приходилось играть. Руни выделил «Челси», который тренировал Жозе Моуриньо.

«Челси» был самой тяжелой командой, против которой я играл. Я говорю о команде, которую возглавил Жозе Моуриньо в 2004 году», – сказал Руни.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.