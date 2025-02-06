Англия06 февраля 2025, 15:12 |
610
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в команду АПЛ
Виллиан подписал контракт с Фулхэмом
06 февраля 2025, 15:12 |
610
0
Клуб АПЛ Фулхэм объявил о подписании контракта с бразильским вингером Виллианом, который в качестве свободного агента вернулся в состав лондонской команды.
Виллиан получил договор до конца сезона. Ранее игрок уже выступал за Фулхэм, забив 10 голов и сделав 7 результативных передач в 67 матчах.
36-летний Виллиан в АПЛ выступал за Челси и Арсенал, а в УПЛ длительное время играл в Шахтере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 февраля 2025, 19:18 21
Украинец вряд ли сыграет в полуфинале, если «Реал» туда попадет
Футбол | 05 февраля 2025, 18:59 23
На Шапаренко и Крыськива претендует «Трабзонспор»
Другие виды | 05.02.2025, 19:24
Футбол | 06.02.2025, 14:41
Другие виды | 06.02.2025, 09:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.02.2025, 14:05 1
05.02.2025, 08:35 2
05.02.2025, 22:01 18
05.02.2025, 01:35 3
05.02.2025, 09:10 8
05.02.2025, 04:05
04.02.2025, 16:27 1
05.02.2025, 11:38