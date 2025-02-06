ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в команду АПЛ

Клуб АПЛ Фулхэм объявил о подписании контракта с бразильским вингером Виллианом, который в качестве свободного агента вернулся в состав лондонской команды.

Виллиан получил договор до конца сезона. Ранее игрок уже выступал за Фулхэм, забив 10 голов и сделав 7 результативных передач в 67 матчах.

36-летний Виллиан в АПЛ выступал за Челси и Арсенал, а в УПЛ длительное время играл в Шахтере.