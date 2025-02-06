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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в команду АПЛ
Англия
06 февраля 2025, 15:12 |
610
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в команду АПЛ

Виллиан подписал контракт с Фулхэмом

06 февраля 2025, 15:12 |
610
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Шахтера вернулся в команду АПЛ
ФК Фулхэм. Виллиан

Клуб АПЛ Фулхэм объявил о подписании контракта с бразильским вингером Виллианом, который в качестве свободного агента вернулся в состав лондонской команды.

Виллиан получил договор до конца сезона. Ранее игрок уже выступал за Фулхэм, забив 10 голов и сделав 7 результативных передач в 67 матчах.

36-летний Виллиан в АПЛ выступал за Челси и Арсенал, а в УПЛ длительное время играл в Шахтере.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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