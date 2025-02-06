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Украина. Вторая лига
06 февраля 2025, 14:16 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:39
1287
0

Отец форварда сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ

У Самбора-Нивы-2 новый тренер

06 февраля 2025, 14:16 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:39
1287
0
Отец форварда сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ
ФК Львов. Олег Яремчук

Как стало известно Sport.ua, второлиговый ФК «Самбор-Нива-2» начал подготовку к весенней части сезона под руководством нового главного тренера.

По имеющейся информации, Сергея Лактионова на этом посту заменил Роман Марич, который в последние годы работал в структуре ФК «Львов». Среди его воспитанников – Юрий Копина («Александрия»), Олег Кудрик («Полесье»), Марьян Мысык («Ингулец»), Роман Якуба из польской «Пущи».

Маричу будет помогать Олег Яремчук – отец нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука.

Сейчас «Самбор-Нива-2» занимает 8-е место в группе «А» Второй лиги, набрав 11 очков.

Ранее мы сообщали, что у «Руха» накапливаются задолженности по второй команде и академии.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Самбор-Нива-2 Тернополь Олег Яремчук назначение тренера
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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