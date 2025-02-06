Отец форварда сборной Украины вошел в тренерский штаб клуба ПФЛ
У Самбора-Нивы-2 новый тренер
Как стало известно Sport.ua, второлиговый ФК «Самбор-Нива-2» начал подготовку к весенней части сезона под руководством нового главного тренера.
По имеющейся информации, Сергея Лактионова на этом посту заменил Роман Марич, который в последние годы работал в структуре ФК «Львов». Среди его воспитанников – Юрий Копина («Александрия»), Олег Кудрик («Полесье»), Марьян Мысык («Ингулец»), Роман Якуба из польской «Пущи».
Маричу будет помогать Олег Яремчук – отец нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука.
Сейчас «Самбор-Нива-2» занимает 8-е место в группе «А» Второй лиги, набрав 11 очков.
Ранее мы сообщали, что у «Руха» накапливаются задолженности по второй команде и академии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 6 февраля в 21:45 по Киеву
Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова