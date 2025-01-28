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  4. У Руха накапливаются задолженности. Второй команде и в академии не платят
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 15:06 | Обновлено 28 января 2025, 15:59
1337
0

У Руха накапливаются задолженности. Второй команде и в академии не платят

В Рухе-2 задержка составляет 4 месяца, но перед первой командой долгов нет

28 января 2025, 15:06 | Обновлено 28 января 2025, 15:59
1337
0
У Руха накапливаются задолженности. Второй команде и в академии не платят
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, несмотря на то, что Карпаты уже рассчитались с Рухом за переход квартета игроков, это не сказалось на финансовом положении Руха.

По имеющейся информации, задолженности по зарплате накапливаются: во второлиговом Рухе-2 они составляют уже четыре месяца, а у тренеров клубной академии – три месяца.

Справедливости ради следует сказать, что основная команда заработанное получает вовремя.

Сейчас футболисты Руха находятся на зарубежном этапе подготовки в Словении, а Рух-2 участвует в Мемориале заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста.

Ранее сообщалось, что украинский защитник львовского Руха Роман Дидык приступил к тренировкам.

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Рух Львов Рух-2 Львов Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд долги финансы зарплаты академия ФК Рух
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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