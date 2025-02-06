Милан после Фонсеки: скандалы, трофей и трансферы

В конце 2024 года «Милан» объявил об увольнении Паулу Фонсеки. Последним для специалиста стал матч против «Ромы», который завершился вничью со счетом 1:1. На пресс-конференции после игры португалец заявил о своем уходе. Ситуация достаточно интересная, поскольку тренеры обычно не делают таких заявлений, но в нынешнем «Милане» возможно все.

Златан Ибрагимович потом извинялся за неловкую ситуацию, хотя все это время было не совсем понятно, почему швед так поддерживал назначение Фонсеки. В успех этого союза мало кто верил. В итоге, стороны расстались в конце года из-за неудовлетворительных результатов. Под руководством Фонсеки «Милан» выиграл 12 матчей из 24-х. После 18-ти туров Серии А «россонери» занимали 8-е место в турнирной таблице, что не устраивало руководство.

«Красно-черные» посчитали, что нужны перемены. Вскоре после увольнения Фонсеки клуб объявил о назначении Сержиу Консейсау на должность главного тренера. Стороны подписали контракт до июня 2026 года. «Милан» заменил одного португальца на другого, но в этот раз было немного интереснее. До назначения в «Милан» Консейсау провел 7 лет в «Порту». За это время он выиграл с «драконами» 11 трофеев и показал себя достаточно крепким тренером. Его «Порту» периодически проводил хорошие матчи против топ-клубов, за которыми было интересно наблюдать.

При нем команда показывала характер и всегда была готова дать бой любому сопернику. Не всегда получалось достичь результата, но по отдаче к игрокам было мало вопросов. Иногда «Порту» Консейсау был той самой олдскульной командой, которых сейчас не хватает болельщикам. Одно из ярких воспоминаний – противостояние с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2021 года. Во многом благодаря характеру, большому желанию и стремлению к победе португальцы прошли туринскую команду с Криштиану Роналду во главе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Консейсау всегда делал упор на характер. По крайней мере, в больших матчах. Возможно, поэтому он приглянулся руководству «Милана» и Златану, который сам является сильной личностью и любит таковых. Главная проблема «россонери» заключалась в отсутствии результатов – это факт. Тут Ибрагимович сказал все, как есть, когда объяснял отставку Фонсеки. Команда не сильно изменилась после ухода Стефано Пиоли. Болельщики часто критиковали специалиста в прошлом сезоне за отсутствие грамотной тактики, но вряд ли в нынешней кампании они увидели много свежих идей на поле.

К тому же у Фонсеки были непростые отношения с ключевыми игроками команды – Тео Эрнандесом и Рафаэлем Леау. Последний даже публично высказывал облегчение после смены тренера. Вряд ли Консейсау можно назвать великим тактиком или генератором идей. Его сильная сторона – мотивация. Он и сам заявлял, что характер для него важнее тактики. Конечно, на одном характере далеко не уйдешь, потому что во всем нужен баланс, но это именно то, что нужно было «Милану» в начале года.

Команде нужна была встряска. В коллективе были ненужные конфликты, в СМИ периодически появлялись слухи о проблемах игроков из-за отсутствия профессионализма. Все это не улучшало ситуацию в нестабильной команде. «Россонери» не побоялись назначить нового тренера перед матчами Суперкубка Италии против топ-соперников – и это сработало. По крайней мере, работало в мини-турнире.

Сначала «красно-черные» прошли «Ювентус», а потом обыграли «Интер» в очень эмоциональном финале. «Милан» нанес соседям болезненное поражение, совершив эффектный камбэк после 0:2, полученных в начале второго тайма. Сначала «россонери» отыграли 2 мяча, а потом забили третий гол в компенсированное время. Это было как раз в стиле Консейсау, когда команда до последнего не сдается и верит в успех. Это и был тот самый характер, который тренер хочет привить своим игрокам.

Наверное, это также то, что хотели увидеть и владельцы клуба – эмоции, стремление к победе, трофей и тот же характер. Но, возможно, они не учли тот факт, что Консейсау и сам парень непростой. У специалиста были конфликты в «Порту» – как с игроками, так и с другими тренерами. Рано или поздно что-то подобное должно было произойти и в «Милане». Однако это произошло гораздо раньше, чем можно было бы предположить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау и Давиде Калабрия с Суперкубком Италии

Всего за 1 месяц Консейсау настроил против себя часть игроков, поссорился с Альваро Моратой и чуть не подрался с Давиде Калабрией. Между капитаном команды и ее наставником разгорелся скандал после матча против «Пармы». Калабрия психанул из-за замены, но в этом ничего сверхъестественного – многие игроки эмоционально реагируют на вынужденный уход с поля. Однако тренеру не понравилось такое отношение игрока, и он решил с ним поговорить. Видимо, разговор сразу начался «с обмена любезностями», поскольку участников конфликта пришлось разнимать другим членам команды.

С Моратой все прошло спокойнее, но конфликт тоже начался с замены, которая не понравилась игроку. Итальянские СМИ писали, что Консейсау могут уволить уже через месяц после назначения. Футболистам якобы не нравится жесткий стиль специалиста, большое количество правил, требование железной дисциплины и тотальный контроль даже за пределами клубной базы. Португальцу пророчили такой же быстрый финиш, как и старт, но, похоже, у руководства другое мнение на этот счет.

«Милан» быстро отправил Морату в «Галатасарай», а Калабрию – в «Болонью». Даже Калабрию – воспитанника «россонери», капитана, который до января 2025 года проводил всю карьеру на «Сан-Сиро». Вместе с ними клуб покинули Лука Ромеро, Исмаэль Беннасер и Ноа Окафор. Более того, «красно-черные» не только распустили всех неугодных тренеру игроков, но и укрепили состав для него. «Россонери» на удивление неплохо поработали на трансферном рынке, причем посреди сезона.

Среди самых заметных подписаний – аренда защитника Кайла Уокера и форварда Жоау Фелиша, а также приобретение нападающего Сантьяго Хименеса за 32 млн евро. В какой бы форме не был Уокер в первой половине сезона, для «Милана» это топ-трансфер. К тому же у «россонери» и выбора особого нет на правом фланге, учитывая травму Эмерсона. Хименес более нацелен на ворота, чем Мората. Он не так хорош в командном взаимодействии, как испанец, зато может принести много голов. В прошлом сезоне он забил 27 мячей за «Фейеноорд» в чемпионате Нидерландов, в позапрошлом – 15.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш забил в первом же матче за Милан

Фелиш – тот парень, на которого по-прежнему возлагают надежды. Он уже выдавал отрезки топ-уровня, но ему постоянно чего-то не хватает – то стабильности, то уверенности. Возможно, Консейсау – именно тот тренер, который поможет Фелишу взять в руки и себя, и свою карьеру. К тому же он тоже португалец. Несмотря на все, что творится в «Милане» с начала года, это, возможно, самая интересная команда Серии А прямо сейчас. А с приходом Консейсау и вышеперечисленных игроков, она стала еще и самой непредсказуемой.

Сергей ЗАВАЛКО