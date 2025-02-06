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  4. Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича
Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 13:22 |
1175
1

Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича

Специалист возглавляет донецкий клуб с 2023 года

06 февраля 2025, 13:22 |
1175
1
Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Руководство донецкого «Шахтера» начало поиски потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить нынешнего наставника Марино Пушича.

Специалист не будет уволен в ближайшее время, однако в клубе хотят определиться с вариантами для возможной смены главного тренера. Об этом сообщил журналист Михаил Смоловой:

«Шахтер начал обращаться к аутсорсингу по поводу поиска специалиста, что для меня стало невероятным шоком. Я всегда думал, что «Шахтер» – команда системная и у них есть наработка других кандидатов.

Мне казалось, что назначая Пушича, уже есть список тех людей, которые могут быть следующими. Оказывается, такого списка не было. И сейчас он нарабатывается. Конечно, речь идет об иностранных специалистах. «Шахтер» начинает искать возможную замену», – сообщил Смоловой.

Марино Пушич возглавил донецкий «Шахтер» в октябре 2023 года. Во главе клуба специалист победил в чемпионате (2023-24) и Кубке Украины (2024).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Марино Пушич ТаТоТаке назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
А шо случилось ? Кончилась любовь взаимная ? 
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