Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича

Руководство донецкого «Шахтера» начало поиски потенциальных кандидатов, которые могли бы заменить нынешнего наставника Марино Пушича.

Специалист не будет уволен в ближайшее время, однако в клубе хотят определиться с вариантами для возможной смены главного тренера. Об этом сообщил журналист Михаил Смоловой:

«Шахтер начал обращаться к аутсорсингу по поводу поиска специалиста, что для меня стало невероятным шоком. Я всегда думал, что «Шахтер» – команда системная и у них есть наработка других кандидатов.

Мне казалось, что назначая Пушича, уже есть список тех людей, которые могут быть следующими. Оказывается, такого списка не было. И сейчас он нарабатывается. Конечно, речь идет об иностранных специалистах. «Шахтер» начинает искать возможную замену», – сообщил Смоловой.

Марино Пушич возглавил донецкий «Шахтер» в октябре 2023 года. Во главе клуба специалист победил в чемпионате (2023-24) и Кубке Украины (2024).