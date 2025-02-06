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  4. Неймар – о возвращении в Сантос: «Я не ожидал, что буду так много бегать»
Бразилия
06 февраля 2025, 12:29 |
566
3

Неймар – о возвращении в Сантос: «Я не ожидал, что буду так много бегать»

Бразильский футболист прокомментировал поединок против «Ботафого»

06 февраля 2025, 12:29 |
566
3
Неймар – о возвращении в Сантос: «Я не ожидал, что буду так много бегать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

6 февраля состоялся поединок седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу – «Сантос» и «Ботафого» не сумели определить сильнейшего (1:1).

На 46-й минуте матча в составе «Сантоса» на поле вышел бразилец Неймар, который начинал здесь свою профессиональную карьеру. Футболист поделился впечатлениями после окончания встречи:

«Я люблю «Сантос». У меня нет слов, чтобы описать, что я почувствовал вечером, когда снова вышел на это поле. Мне нужны минуты, игры. Я не на 100 процентов готов. Я не ожидал, что буду так много бегать и продвигать мяч . Думаю, через четыре или пять игр я буду чувствовать себя лучше», – признался Неймар.

«Сантос» набрал восемь баллов и разместился на восьмой позиции в лиге Паулиста. Отставание от лидера – «Коринтианса» – составляет 10 очков.

Неймар перебрался в бразильский клуб из «Аль-Хиляля» на правах свободного агента.

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чемпионат Бразилии по футболу Сантос Неймар Ботафого
Николай Титюк Источник: ESPN
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Комментарии 3
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Saar
Ну так, за минулий рік ти бігав тільки 42 хвилини... а тут за матч більше 42 хвилин🤣🤣🤣
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0
Tower Bridge
Сантос играет сразу в 2-х турнирах - региональной Паулисте и в национальном первенстве.   Правда - сначала первый, а потом второй.  Так что ещё наиграется.
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0
Tower Bridge
Быстро 12 лет пролетели. Теперь он старый как Иисус. 
Это же он играл в ДР!
 Неймар родился 5 февраля 1992 года, так что сейчас ему 33 года.
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0
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