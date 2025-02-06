Неймар – о возвращении в Сантос: «Я не ожидал, что буду так много бегать»
Бразильский футболист прокомментировал поединок против «Ботафого»
6 февраля состоялся поединок седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу – «Сантос» и «Ботафого» не сумели определить сильнейшего (1:1).
На 46-й минуте матча в составе «Сантоса» на поле вышел бразилец Неймар, который начинал здесь свою профессиональную карьеру. Футболист поделился впечатлениями после окончания встречи:
«Я люблю «Сантос». У меня нет слов, чтобы описать, что я почувствовал вечером, когда снова вышел на это поле. Мне нужны минуты, игры. Я не на 100 процентов готов. Я не ожидал, что буду так много бегать и продвигать мяч . Думаю, через четыре или пять игр я буду чувствовать себя лучше», – признался Неймар.
«Сантос» набрал восемь баллов и разместился на восьмой позиции в лиге Паулиста. Отставание от лидера – «Коринтианса» – составляет 10 очков.
Неймар перебрался в бразильский клуб из «Аль-Хиляля» на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс возглавил список самых популярных трансляций
Барри Макгиган высказался о Мартине Баколе
Это же он играл в ДР!
Неймар родился 5 февраля 1992 года, так что сейчас ему 33 года.