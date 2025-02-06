Неймар – о возвращении в Сантос: «Я не ожидал, что буду так много бегать»

6 февраля состоялся поединок седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу – «Сантос» и «Ботафого» не сумели определить сильнейшего (1:1).

На 46-й минуте матча в составе «Сантоса» на поле вышел бразилец Неймар, который начинал здесь свою профессиональную карьеру. Футболист поделился впечатлениями после окончания встречи:

«Я люблю «Сантос». У меня нет слов, чтобы описать, что я почувствовал вечером, когда снова вышел на это поле. Мне нужны минуты, игры. Я не на 100 процентов готов. Я не ожидал, что буду так много бегать и продвигать мяч . Думаю, через четыре или пять игр я буду чувствовать себя лучше», – признался Неймар.

«Сантос» набрал восемь баллов и разместился на восьмой позиции в лиге Паулиста. Отставание от лидера – «Коринтианса» – составляет 10 очков.

Неймар перебрался в бразильский клуб из «Аль-Хиляля» на правах свободного агента.