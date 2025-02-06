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Бразилия
06 февраля 2025, 07:07 | Обновлено 06 февраля 2025, 07:54
197
1

Сантос – Ботафого – 1:1. Как сыграл Неймар? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу

06 февраля 2025, 07:07 | Обновлено 06 февраля 2025, 07:54
197
1
Сантос – Ботафого – 1:1. Как сыграл Неймар? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

6 февраля состоялся матч седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу, в котором встретились «Сантос» и «Ботафого». Команды не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 1:1.

На 38-й минуте нападающий хозяев Соареш реализовал пенальти и вывел «Сантос» вперед. На 67-й минуте Жезус восстановил паритет. Стоит отметить, что в концовке матча «Ботафого» осталось в меньшинстве из-за удаления Валлисона на 71-й.

В этом поединке состоялось возращение именитого бразильского футболиста Неймара в «Сантос», где он начинал свою карьеру. Игрок вышел во втором тайме на замену и получил оценку 7,6 (по данным Flashscore).

«Сантос» набрал восемь баллов и занимает восьмое место. В активе «Ботафого» четыре очка, клуб замыкает турнирную таблицу (16-я позиция).

Лига Паулиста. 7-й тур, 6 февраля

Сантос – Ботафого Сан-Паулу – 1:1

Голы: Соарес, 38 (пен) – Жезус, 67

Удаление: Валлисон, 71

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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GloryUkraine
Як зіграв? Очікувано Ніяк.😂
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