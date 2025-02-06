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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 13:53 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:08
187
1

ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа над построением и завершением атак

Команда Марино Пушича продолжает подготовку на юге Турции

06 февраля 2025, 13:53 | Обновлено 06 февраля 2025, 14:08
187
1
ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа над построением и завершением атак
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ. В среду, 5 февраля, подопечные Марино Пушича провели утреннюю тренировочную сессию в турецком Белеке.

Команда начала, как обычно, с комплекса упражнений на разные группы мышц в фитнес-зале. После этого оранжево-черные переместились на поле, где выполнили разминку с эстафетами, упражнения на держание мяча с определенными задачами от тренерского штаба. Также отдельно уделили внимание отработке ударов по воротам с разной дистанции. В общей сложности сессия длилась более часа.

Во время второго этапа зимних сборов «Шахтер» проведет несколько контрольных поединков. Информация о соперниках и датах проведения контрольных матчей будет объявлена ​​вскоре.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа над построением и завершением атак

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Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Удачи родному клубу и всем его игрокам! Впереди предстоит нешуточная борьба за чемпионский титул и Кубок Украины. И эту гонку горняки просто обязаны выиграть!🔥👍👍👏
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