ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа над построением и завершением атак
Команда Марино Пушича продолжает подготовку на юге Турции
Донецкий «Шахтер» продолжают подготовку ко второй части сезона УПЛ. В среду, 5 февраля, подопечные Марино Пушича провели утреннюю тренировочную сессию в турецком Белеке.
Команда начала, как обычно, с комплекса упражнений на разные группы мышц в фитнес-зале. После этого оранжево-черные переместились на поле, где выполнили разминку с эстафетами, упражнения на держание мяча с определенными задачами от тренерского штаба. Также отдельно уделили внимание отработке ударов по воротам с разной дистанции. В общей сложности сессия длилась более часа.
Во время второго этапа зимних сборов «Шахтер» проведет несколько контрольных поединков. Информация о соперниках и датах проведения контрольных матчей будет объявлена вскоре.
ФОТО. Тренировка Шахтера. Работа над построением и завершением атак
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