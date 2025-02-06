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  4. «Нельзя искать оправдания». Наставник Барселоны раскритиковал Реал
Испания
06 февраля 2025, 11:13 |
764
1

«Нельзя искать оправдания». Наставник Барселоны раскритиковал Реал

Ханс-Дитер Флик недоволен конфликтом мадридского клуба с арбитрами

06 февраля 2025, 11:13 |
764
1
«Нельзя искать оправдания». Наставник Барселоны раскритиковал Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал постоянные конфликты мадридского «Реала» с арбитрами. Наставник каталонского клуба считает, что нельзя постоянно искать оправдания:

«Честно говоря, я не особо хочу говорить о этом. Даже если судьи иногда и допускают некоторые ошибки, мы не собираемся это обсуждать. Нельзя постоянно искать оправдания.

У каждого клуба есть определенный подход к работе. Но важно помнить, что у арбитров сложная работа, нельзя этого забывать. Им и так приходится нелегко», – сообщил Флик.

Мадридский «Реал» неоднократно возмущался работой судейских бригад. 3 февраля «сливочные» опубликовали официальное заявление из-за неудовлетворительной работы арбитра в поединке с «Эспаньолом» (0:1).

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Ханс-Дитер Флик Эспаньол
Николай Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 1
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Олександр
Це навіть сумно .весь час тягнуть реал за акуха судді .це все одно що казати монзуль та балакін ображають  шахтар .Перший раз ч житті еспаньол не погорів від суддівського свавілля 
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