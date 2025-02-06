«Нельзя искать оправдания». Наставник Барселоны раскритиковал Реал

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал постоянные конфликты мадридского «Реала» с арбитрами. Наставник каталонского клуба считает, что нельзя постоянно искать оправдания:

«Честно говоря, я не особо хочу говорить о этом. Даже если судьи иногда и допускают некоторые ошибки, мы не собираемся это обсуждать. Нельзя постоянно искать оправдания.

У каждого клуба есть определенный подход к работе. Но важно помнить, что у арбитров сложная работа, нельзя этого забывать. Им и так приходится нелегко», – сообщил Флик.

Мадридский «Реал» неоднократно возмущался работой судейских бригад. 3 февраля «сливочные» опубликовали официальное заявление из-за неудовлетворительной работы арбитра в поединке с «Эспаньолом» (0:1).