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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Говорил Довбику, что важно знать итальянский»
Италия
06 февраля 2025, 10:57 |
1265
4

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Говорил Довбику, что важно знать итальянский»

Полузащитник «Дженоа» поделился мнением о своей адаптации в Италии

06 февраля 2025, 10:57 |
1265
4
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Говорил Довбику, что важно знать итальянский»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины и итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации и знании языка:

– Вы рассказывали, что уже общаетесь как итальянец, и жена даже советует вам больше говорить и меньше жестикулировать.

– Все-таки мы уже пять лет в Италии. Конечно, речь здесь очень важна. Я говорил Артему Довбику, что даже если в команде общаются по-английски и все рассказывают, то очень важно знать итальянский.

Это очень помогает в адаптации и в коллективе. Поэтому считаю, что важно выучить язык того чемпионата, в который ты переходишь. Мне в Италии все очень нравится. У каждой страны есть свои минусы и плюсы, но для меня здесь больше плюсов, чем минусов. Моя семья здесь очень счастлива, – поделился мнением Малиновский.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь шесть матчей за «Дженоа», поскольку получил серьезную травму и продолжает восстанавливаться.

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чемпионат Италии по футболу Дженоа Руслан Малиновский Рома Рим Артем Довбик Серия A
Николай Титюк Источник: Трибуна
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Комментарии 4
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Первый Среди Равных
Цей клоун українську вивчив тільки після 2022, а до того відповідав на інтерв'ю українським журналістам тільки російською.
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Первый Среди Равных
Навіщо йому вчити італійську, його скоро звідти відправлять деінде. Турецьку може нехай вчить. 
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