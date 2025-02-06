Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Говорил Довбику, что важно знать итальянский»

Полузащитник сборной Украины и итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации и знании языка:

– Вы рассказывали, что уже общаетесь как итальянец, и жена даже советует вам больше говорить и меньше жестикулировать.

– Все-таки мы уже пять лет в Италии. Конечно, речь здесь очень важна. Я говорил Артему Довбику, что даже если в команде общаются по-английски и все рассказывают, то очень важно знать итальянский.

Это очень помогает в адаптации и в коллективе. Поэтому считаю, что важно выучить язык того чемпионата, в который ты переходишь. Мне в Италии все очень нравится. У каждой страны есть свои минусы и плюсы, но для меня здесь больше плюсов, чем минусов. Моя семья здесь очень счастлива, – поделился мнением Малиновский.

В текущем сезоне полузащитник провел лишь шесть матчей за «Дженоа», поскольку получил серьезную травму и продолжает восстанавливаться.