ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты
Станислав Сорокин присоединился к «Хиберниансу»
24-летний полузащитник Станислав Сорокин продолжит карьеру в чемпионате Мальты – украинский футболист присоединится к «Хиберниансу».
О трансфере клуб сообщил в социальных сетях, однако никаких подробностей сделки не сообщил. По данным портала Transfermarkt, Сорокин подписал контракт на правах свободного агента на полгода – до 30 июня 2025 года.
Украинский полузащитник является воспитанником киевского «Динамо». Станислав ранее выступал в украинском чемпионате, однако в последнее время играл за клубы из Грузии и Литвы. В последнем сезоне провел 35 матчей за литовскую «Дайнаву», забил шесть голов и отдал три результативных передачи.
«Хибернианс» занимает седьмое место в чемпионате Мальты, набрав шесть баллов. Сыграно четыре тура.
Ранее сообщалось, что игроки клуба из Первой лиги могут продолжить карьеру в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса
Юрий Беньо рассказал о работе в чемпионате Болгарии