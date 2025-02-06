Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты
Другие новости
06 февраля 2025, 10:21 |
588
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты

Станислав Сорокин присоединился к «Хиберниансу»

06 февраля 2025, 10:21 |
588
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты
Instagram. Станислав Сорокин

24-летний полузащитник Станислав Сорокин продолжит карьеру в чемпионате Мальты – украинский футболист присоединится к «Хиберниансу».

О трансфере клуб сообщил в социальных сетях, однако никаких подробностей сделки не сообщил. По данным портала Transfermarkt, Сорокин подписал контракт на правах свободного агента на полгода – до 30 июня 2025 года.

Украинский полузащитник является воспитанником киевского «Динамо». Станислав ранее выступал в украинском чемпионате, однако в последнее время играл за клубы из Грузии и Литвы. В последнем сезоне провел 35 матчей за литовскую «Дайнаву», забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

«Хибернианс» занимает седьмое место в чемпионате Мальты, набрав шесть баллов. Сыграно четыре тура.

Ранее сообщалось, что игроки клуба из Первой лиги могут продолжить карьеру в УПЛ.

По теме:
«Переговоры продолжаются». Игроки клуба Первой лиги могут перебраться в УПЛ
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Названы зарплаты Зубкова и Сикана после перехода в Трабзонспор
Динамо Киев чемпионат Мальты по футболу Хибернианс (Мальта) трансферы Станислав Сорокин свободный агент
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06 февраля 2025, 09:14 3
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»

«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса

Украинский тренер: «Мы прошли этот этап. Возможно, не было убийств»
Футбол | 06 февраля 2025, 09:11 0
Украинский тренер: «Мы прошли этот этап. Возможно, не было убийств»
Украинский тренер: «Мы прошли этот этап. Возможно, не было убийств»

Юрий Беньо рассказал о работе в чемпионате Болгарии

Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Футбол | 05.02.2025, 19:18
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Бокс | 05.02.2025, 13:03
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Другие виды | 06.02.2025, 09:59
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
06.02.2025, 07:50 11
Бокс
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
Джон ТЕРРИ: «Я ненавидел против него играть»
05.02.2025, 04:05
Футбол
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
04.02.2025, 20:27 8
Футзал
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
Дерек ЧИСОРА: «Ты мерзавец. Нехороший человек»
05.02.2025, 03:25 4
Бокс
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
Анчелотти определился с вратарем на ближайший матч Реала
04.02.2025, 11:35 5
Футбол
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 9
Футбол
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем