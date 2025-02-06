ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в клубе из Мальты

24-летний полузащитник Станислав Сорокин продолжит карьеру в чемпионате Мальты – украинский футболист присоединится к «Хиберниансу».

О трансфере клуб сообщил в социальных сетях, однако никаких подробностей сделки не сообщил. По данным портала Transfermarkt, Сорокин подписал контракт на правах свободного агента на полгода – до 30 июня 2025 года.

Украинский полузащитник является воспитанником киевского «Динамо». Станислав ранее выступал в украинском чемпионате, однако в последнее время играл за клубы из Грузии и Литвы. В последнем сезоне провел 35 матчей за литовскую «Дайнаву», забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

«Хибернианс» занимает седьмое место в чемпионате Мальты, набрав шесть баллов. Сыграно четыре тура.

Ранее сообщалось, что игроки клуба из Первой лиги могут продолжить карьеру в УПЛ.